В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги
В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги
В Симферополе и Симферопольском районе приведут в нормативное состояние дороги, особое внимание уделено участкам без асфальтового покрытия. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе приведут в нормативное состояние дороги, особое внимание уделено участкам без асфальтового покрытия. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.В их числе: село Строгановка, где весной "Крымавтодор" проведет грейдирование и отсыпку всех улиц села; микрорайон Каменка - здесь ведется работы по исправлению профиля дорожного полотна; поселок Молодежное-5, где в феврале выполнят профилирование ряда проблемных улиц. Кроме того, в ходе выезда поступила жалоба на подтопление дворов во время ливней. Дано поручение оперативно провести топографическую съемку местности и найти решение по водоотведению. На улице Аянская проезжую часть приведем в нормативное состояние в рамках содержания дорог, на переулке Красных Зорь восстановим покрытие тротуарной дорожки. А улица Табачная включена в план текущего ремонта на этот год", - проинформировал Гоцанюк.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров.
крым, юрий гоцанюк, симферопольский район, дороги, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги

В Симферополе и пригороде приведут в порядок проблемные участки дорог

14:15 29.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог
Ремонт дорог
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе приведут в нормативное состояние дороги, особое внимание уделено участкам без асфальтового покрытия. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"По поручению главы республики проинспектировал состояние дорожной сети в Симферополе и Симферопольском районе. Особое внимание уделили участкам с гравийным покрытием", - проинформировал он в своем ТГ-канале.
В их числе: село Строгановка, где весной "Крымавтодор" проведет грейдирование и отсыпку всех улиц села; микрорайон Каменка - здесь ведется работы по исправлению профиля дорожного полотна; поселок Молодежное-5, где в феврале выполнят профилирование ряда проблемных улиц.
Кроме того, в ходе выезда поступила жалоба на подтопление дворов во время ливней.
Дано поручение оперативно провести топографическую съемку местности и найти решение по водоотведению. На улице Аянская проезжую часть приведем в нормативное состояние в рамках содержания дорог, на переулке Красных Зорь восстановим покрытие тротуарной дорожки. А улица Табачная включена в план текущего ремонта на этот год", - проинформировал Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров.
