В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги

В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 29.01.2026

В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги

В Симферополе и Симферопольском районе приведут в нормативное состояние дороги, особое внимание уделено участкам без асфальтового покрытия. Об этом сообщил...

2026-01-29T14:15

2026-01-29T14:15

2026-01-29T14:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе и Симферопольском районе приведут в нормативное состояние дороги, особое внимание уделено участкам без асфальтового покрытия. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.В их числе: село Строгановка, где весной "Крымавтодор" проведет грейдирование и отсыпку всех улиц села; микрорайон Каменка - здесь ведется работы по исправлению профиля дорожного полотна; поселок Молодежное-5, где в феврале выполнят профилирование ряда проблемных улиц. Кроме того, в ходе выезда поступила жалоба на подтопление дворов во время ливней. Дано поручение оперативно провести топографическую съемку местности и найти решение по водоотведению. На улице Аянская проезжую часть приведем в нормативное состояние в рамках содержания дорог, на переулке Красных Зорь восстановим покрытие тротуарной дорожки. А улица Табачная включена в план текущего ремонта на этот год", - проинформировал Гоцанюк.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаСколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 летВ программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения

