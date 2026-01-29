https://crimea.ria.ru/20260129/v-sevastopole-zaderzhali-zakladchika-s-krupnoy-partiey-sintetiki-1152769297.html

В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное управление МВД.Ранее правоохранители получили информацию о том, что 25-летний молодой человек может быть причастен к сбыту наркотиков с помощью тайниковых закладок на территории города.Подозреваемого задержали с поличным, когда злоумышленник извлекал из тайника "товар" для дальнейшей фасовки на разовые дозы.Подозреваемый признался, что в ноябре прошлого года устроился закладчиком в один из наркомаркетов. В его обязанности входило получение партии наркотических средств, их фасовка на разовые дозы и оборудование тайников.Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.Ранее сообщалось, что севастопольские полицейские накрыли "семейный бизнес" по продаже наркотиков – молодая пара устроила цех по фасовке марихуаны прямо в съемном доме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли" Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"

