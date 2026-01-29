Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики" - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/v-sevastopole-zaderzhali-zakladchika-s-krupnoy-partiey-sintetiki-1152769297.html
В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики" - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
Севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T09:37
2026-01-29T09:37
наркотики
севастополь
новости севастополя
умвд россии по севастополю
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152769185_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_51b33760102abaee0ac9674313d1296f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное управление МВД.Ранее правоохранители получили информацию о том, что 25-летний молодой человек может быть причастен к сбыту наркотиков с помощью тайниковых закладок на территории города.Подозреваемого задержали с поличным, когда злоумышленник извлекал из тайника "товар" для дальнейшей фасовки на разовые дозы.Подозреваемый признался, что в ноябре прошлого года устроился закладчиком в один из наркомаркетов. В его обязанности входило получение партии наркотических средств, их фасовка на разовые дозы и оборудование тайников.Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.Ранее сообщалось, что севастопольские полицейские накрыли "семейный бизнес" по продаже наркотиков – молодая пара устроила цех по фасовке марихуаны прямо в съемном доме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли" Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152769185_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_603a37a4a54d4e1ca7890300ff858288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наркотики, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, закон и право
В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"

Севастопольцу грозит до 20 лет колонии за торговлю синтетическими наркотиками

09:37 29.01.2026
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюВ Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
В Севастополе задержали закладчика с крупной партией синтетики
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Ранее правоохранители получили информацию о том, что 25-летний молодой человек может быть причастен к сбыту наркотиков с помощью тайниковых закладок на территории города.
Подозреваемого задержали с поличным, когда злоумышленник извлекал из тайника "товар" для дальнейшей фасовки на разовые дозы.
При осмотре мобильного телефона задержанного были установлены географические координаты схронов. Из них правоохранители изъяли шесть свертков с наркотическим средством. При обыске у фигуранта обнаружили упаковочный материал и весы высокой точности. Всего из оборота оперативники изъяли более 317 граммов метилэфедрона.
Подозреваемый признался, что в ноябре прошлого года устроился закладчиком в один из наркомаркетов. В его обязанности входило получение партии наркотических средств, их фасовка на разовые дозы и оборудование тайников.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.
Ранее сообщалось, что севастопольские полицейские накрыли "семейный бизнес" по продаже наркотиков – молодая пара устроила цех по фасовке марихуаны прямо в съемном доме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"
Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"
 
наркотикиСевастопольНовости СевастополяУМВД России по СевастополюЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет
09:37В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
09:27Два поезда задерживаются в пути из Крыма
09:17Орлиное под Севастополем обесточено
09:06В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм
08:51Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле
08:38Россияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещение
08:19С 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублей
08:06"Меня водят за нос": как Чехов строил свой ялтинский дом
07:34Крым окутан туманом – ситуация на дорогах утром в четверг
07:16Два беспилотника сбили над Крымом
07:04Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:45Человек без селезенки - инфографика ко Дню рождения Чехова
06:04Мастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапией
00:01Последний день тепла: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 января
22:36Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России
22:25Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма
22:21Атака БПЛА на Крым и приглашение Зеленского в Москву: главное за день
21:52Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло
Лента новостейМолния