В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"

Пожар в частном доме в садоводческом товариществе "Строитель" ликвидировали сотрудники МЧС России по Севастополю, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пожар в частном доме в садоводческом товариществе "Строитель" ликвидировали сотрудники МЧС России по Севастополю, сообщает ведомство.Вызов поступил в 15 часов 45 минут. Сообщалось, что горит одноэтажный частный дом.Хозяева эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.Пожар площадью 100 квадратных метров ликвидировали полностью в 17:43. Всего в работах задействовалось 23 человека и 7 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

