Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель" - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/v-sevastopole-proizoshel-pozhar-v-sadovodcheskom-tovarischestve-stroitel-1152799973.html
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель" - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
Пожар в частном доме в садоводческом товариществе "Строитель" ликвидировали сотрудники МЧС России по Севастополю, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T19:10
2026-01-29T19:10
мчс севастополя
новости севастополя
севастополь
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152800128_0:229:1224:918_1920x0_80_0_0_0a662e0fb833752a4902cf8415096bf7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пожар в частном доме в садоводческом товариществе "Строитель" ликвидировали сотрудники МЧС России по Севастополю, сообщает ведомство.Вызов поступил в 15 часов 45 минут. Сообщалось, что горит одноэтажный частный дом.Хозяева эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.Пожар площадью 100 квадратных метров ликвидировали полностью в 17:43. Всего в работах задействовалось 23 человека и 7 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260127/na-pozharakh-v-krymu-s-nachala-goda-pogibli-vosem-chelovek-1152715749.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152800128_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_8c73b4e60e9c0180d1f14a479d0e20bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс севастополя, новости севастополя, севастополь, происшествия, пожар
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"

Пожар в садоводческом товариществе "Строитель" в Севастополе потушили на 100 "квадратах"

19:10 29.01.2026
 
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пожар в частном доме в садоводческом товариществе "Строитель" ликвидировали сотрудники МЧС России по Севастополю, сообщает ведомство.
Вызов поступил в 15 часов 45 минут. Сообщалось, что горит одноэтажный частный дом.

"Огнеборцы незамедлительно прибыли к месту. Выяснили, что пламя охватило кровлю здания с чердачным помещением и распространилось на первый этаж", – проинформировали в МЧС.

© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
1 из 3
Пожар в Севастополе
© МЧС России
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
2 из 3
Пожар в Севастополе
© МЧС России
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
3 из 3
Пожар в Севастополе
© МЧС России
1 из 3
Пожар в Севастополе
© МЧС России
2 из 3
Пожар в Севастополе
© МЧС России
3 из 3
Пожар в Севастополе
© МЧС России
Хозяева эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.
Пожар площадью 100 квадратных метров ликвидировали полностью в 17:43. Всего в работах задействовалось 23 человека и 7 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
27 января, 12:32
На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек
 
МЧС СевастополяНовости СевастополяСевастопольПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Трамп: я попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
20:38Вражеский беспилотник уничтожен над Азовским морем
20:32В России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"
20:11Плюсы и минусы легализации онлайн-казино в России
19:51Чистки в окружении Си Цзиньпина: что они значат и причем тут Россия
19:31Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
19:10В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
18:54Сбер: крымчане и севастопольцы оформили автокредиты на 1,3 млрд рублей
18:37Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
18:28РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение
18:10Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью
17:55Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитацию
17:40В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
17:28Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
17:10Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии
16:52Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева
16:35Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА
16:16Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России
16:07В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения
15:56Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
Лента новостейМолния