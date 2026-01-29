Рейтинг@Mail.ru
В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн
В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн
В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн
В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн
В России по итогам прошлого года прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн, нефти – 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубометров.
2026-01-29T11:16
2026-01-29T11:16
полезные ископаемые
россия
минприроды рф
новости
золото
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143890491_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_22c4977e8e6284b71daefdba88ce88c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В России по итогам прошлого года прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн, нефти – 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубометров. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.В тройке лидеров по приросту запасов золота оказались Федоровско-Кедровское месторождение в Хакасии с запасами 21,7 тонны золота и 17,6 тонны серебра, Дубач в Магаданской области (14,7 тонны золота) и Каюрковское в Камчатском крае (10,8 тонны золота и 12 тонн серебра).Также в стране в минувшем году появилось 41 месторождение углеводородов, из которых 31 – это нефтяные. Самые крупные: Толавэйское газоконденсатное в Ямало-ненецком автономном округе (54,4 миллиарда "кубов" газа и 20,4 миллиона тонн конденсата), Мезенинское в Красноярском крае (49,7 миллиарда кубометров газа).Всего по итогам геологоразведочных работ в России в 2025 году на государственный баланс поставили 317 месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородов. Открытия происходили по всей стране от Центральной России до Сибири, Дальнего Востока и Арктики, добавил Козлов.По его словам, положительная динамика по приросту запасов в 2025 году сохраняется по большинству видов сырья. В том числе разведанные запасы угля увеличились на 938 млн тонн, меди – на 3 млн тонн, вольфраму – 5,5 тыс. тонн, титану – 17,3 млн тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн

В России прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн в 2025 году – Минприроды

11:16 29.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В России по итогам прошлого года прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн, нефти – 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубометров. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Положительная динамика по приросту запасов в 2025 году сохраняется по большинству видов сырья. Общий прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн. На 640 миллионов тонн увеличились запасы нефти и конденсата по всем категориям, по газу – 670 миллиардов кубических метров", - цитирует Козлова пресс-служба министерства.
В тройке лидеров по приросту запасов золота оказались Федоровско-Кедровское месторождение в Хакасии с запасами 21,7 тонны золота и 17,6 тонны серебра, Дубач в Магаданской области (14,7 тонны золота) и Каюрковское в Камчатском крае (10,8 тонны золота и 12 тонн серебра).
Также в стране в минувшем году появилось 41 месторождение углеводородов, из которых 31 – это нефтяные. Самые крупные: Толавэйское газоконденсатное в Ямало-ненецком автономном округе (54,4 миллиарда "кубов" газа и 20,4 миллиона тонн конденсата), Мезенинское в Красноярском крае (49,7 миллиарда кубометров газа).
Всего по итогам геологоразведочных работ в России в 2025 году на государственный баланс поставили 317 месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородов. Открытия происходили по всей стране от Центральной России до Сибири, Дальнего Востока и Арктики, добавил Козлов.
По его словам, положительная динамика по приросту запасов в 2025 году сохраняется по большинству видов сырья. В том числе разведанные запасы угля увеличились на 938 млн тонн, меди – на 3 млн тонн, вольфраму – 5,5 тыс. тонн, титану – 17,3 млн тонн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
