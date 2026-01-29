https://crimea.ria.ru/20260129/v-rossii-za-god-otkryli-novye-mestorozhdeniya-zolota-s-zapasom-614-tonn-1152772114.html

В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн

В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн - РИА Новости Крым, 29.01.2026

В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн

В России по итогам прошлого года прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн, нефти – 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубометров. Об этом... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T11:16

2026-01-29T11:16

2026-01-29T11:16

полезные ископаемые

россия

минприроды рф

новости

золото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143890491_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_22c4977e8e6284b71daefdba88ce88c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В России по итогам прошлого года прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн, нефти – 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубометров. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.В тройке лидеров по приросту запасов золота оказались Федоровско-Кедровское месторождение в Хакасии с запасами 21,7 тонны золота и 17,6 тонны серебра, Дубач в Магаданской области (14,7 тонны золота) и Каюрковское в Камчатском крае (10,8 тонны золота и 12 тонн серебра).Также в стране в минувшем году появилось 41 месторождение углеводородов, из которых 31 – это нефтяные. Самые крупные: Толавэйское газоконденсатное в Ямало-ненецком автономном округе (54,4 миллиарда "кубов" газа и 20,4 миллиона тонн конденсата), Мезенинское в Красноярском крае (49,7 миллиарда кубометров газа).Всего по итогам геологоразведочных работ в России в 2025 году на государственный баланс поставили 317 месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородов. Открытия происходили по всей стране от Центральной России до Сибири, Дальнего Востока и Арктики, добавил Козлов.По его словам, положительная динамика по приросту запасов в 2025 году сохраняется по большинству видов сырья. В том числе разведанные запасы угля увеличились на 938 млн тонн, меди – на 3 млн тонн, вольфраму – 5,5 тыс. тонн, титану – 17,3 млн тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полезные ископаемые, россия, минприроды рф, новости, золото