В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм
Четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества в Республике Марий Эл.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества в Республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.Фигурантами уголовных дел стали несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений - террористический акт, участие в деятельности организации, признанной террористической, содействие террористической деятельности, организация экстремистского сообщества, 6 эпизодов хулиганства и прочих.По версии следствия, в феврале 2024 года один из подростков, разделяющих националистические взгляды, сформировал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество, и вовлек в него еще двоих детей. Группа планировала совершать преступления на почве расовой и национальной ненависти.Так, в период с февраля по май 2024 года трое подростков в Йошкар-Оле совершили серию нападений на иностранцев и местного жителя. Они "работали" кастетом, резиновой дубинкой, газовым баллончиком и бейсбольной битой. Также лидер распространял в одном из мессенджеров призывы к экстремизму.Деятельность подростковой преступной группы пресечена. Двое из фигурантов находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.Также в Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.
В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм

В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм и экстремизм

09:06 29.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Следственный изолятор
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества в Республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
Фигурантами уголовных дел стали несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений - террористический акт, участие в деятельности организации, признанной террористической, содействие террористической деятельности, организация экстремистского сообщества, 6 эпизодов хулиганства и прочих.
По версии следствия, в феврале 2024 года один из подростков, разделяющих националистические взгляды, сформировал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество, и вовлек в него еще двоих детей. Группа планировала совершать преступления на почве расовой и национальной ненависти.
Так, в период с февраля по май 2024 года трое подростков в Йошкар-Оле совершили серию нападений на иностранцев и местного жителя. Они "работали" кастетом, резиновой дубинкой, газовым баллончиком и бейсбольной битой. Также лидер распространял в одном из мессенджеров призывы к экстремизму.
"Кроме того, двое подростков, являясь сторонниками неонацистской организации, деятельность которой запрещена в РФ, вступили в ее ряды. 29 декабря 2024 года они, действуя по указанию представителя этой организации, за денежное вознаграждение совершили теракт в деревне Рябинка – облили горючим и подожгли автомобиль с патриотической символикой, нанеся ущерб его владельцу в размере не менее 560 тыс. рублей", - уточнили в СК.
Деятельность подростковой преступной группы пресечена. Двое из фигурантов находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.
Также в Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.
