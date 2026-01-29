https://crimea.ria.ru/20260129/v-mariy-el-gruppa-podrostkov-predstanet-pered-sudom-za-terrorizm-1152768577.html

В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества в Республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.Фигурантами уголовных дел стали несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений - террористический акт, участие в деятельности организации, признанной террористической, содействие террористической деятельности, организация экстремистского сообщества, 6 эпизодов хулиганства и прочих.По версии следствия, в феврале 2024 года один из подростков, разделяющих националистические взгляды, сформировал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество, и вовлек в него еще двоих детей. Группа планировала совершать преступления на почве расовой и национальной ненависти.Так, в период с февраля по май 2024 года трое подростков в Йошкар-Оле совершили серию нападений на иностранцев и местного жителя. Они "работали" кастетом, резиновой дубинкой, газовым баллончиком и бейсбольной битой. Также лидер распространял в одном из мессенджеров призывы к экстремизму.Деятельность подростковой преступной группы пресечена. Двое из фигурантов находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.Также в Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минированииФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской областиЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях

