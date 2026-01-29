https://crimea.ria.ru/20260129/v-mariy-el-gruppa-podrostkov-predstanet-pered-sudom-za-terrorizm-1152768577.html
В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм
В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм
Четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества в Республике Марий Эл. Об этом... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T09:06
2026-01-29T09:06
2026-01-29T09:06
республика марий эл
новости
дети
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_01c41176ea1df4c0d31db90262b11d16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества в Республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.Фигурантами уголовных дел стали несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений - террористический акт, участие в деятельности организации, признанной террористической, содействие террористической деятельности, организация экстремистского сообщества, 6 эпизодов хулиганства и прочих.По версии следствия, в феврале 2024 года один из подростков, разделяющих националистические взгляды, сформировал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество, и вовлек в него еще двоих детей. Группа планировала совершать преступления на почве расовой и национальной ненависти.Так, в период с февраля по май 2024 года трое подростков в Йошкар-Оле совершили серию нападений на иностранцев и местного жителя. Они "работали" кастетом, резиновой дубинкой, газовым баллончиком и бейсбольной битой. Также лидер распространял в одном из мессенджеров призывы к экстремизму.Деятельность подростковой преступной группы пресечена. Двое из фигурантов находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.Также в Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минированииФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской областиЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
республика марий эл
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d3308491387a0fcdfc279f455f604603.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика марий эл, новости, дети, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм
В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм и экстремизм
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Четверых подростков будут судить по обвинению в совершении террористического акта и организации экстремистского сообщества в Республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
Фигурантами уголовных дел стали несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении ряда преступлений - террористический акт, участие в деятельности организации, признанной террористической, содействие террористической деятельности, организация экстремистского сообщества, 6 эпизодов хулиганства и прочих.
По версии следствия, в феврале 2024 года один из подростков, разделяющих националистические взгляды, сформировал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество, и вовлек в него еще двоих детей. Группа планировала совершать преступления на почве расовой и национальной ненависти.
Так, в период с февраля по май 2024 года трое подростков в Йошкар-Оле совершили серию нападений на иностранцев и местного жителя. Они "работали" кастетом, резиновой дубинкой, газовым баллончиком и бейсбольной битой. Также лидер распространял в одном из мессенджеров призывы к экстремизму.
"Кроме того, двое подростков, являясь сторонниками неонацистской организации, деятельность которой запрещена в РФ, вступили в ее ряды. 29 декабря 2024 года они, действуя по указанию представителя этой организации, за денежное вознаграждение совершили теракт в деревне Рябинка – облили горючим и подожгли автомобиль с патриотической символикой, нанеся ущерб его владельцу в размере не менее 560 тыс. рублей", - уточнили в СК.
Деятельность подростковой преступной группы пресечена. Двое из фигурантов находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.
Также в Московской области задержан
17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: