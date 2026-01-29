Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали
В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали
В Симферопольском районе в ДТП пострадали четыре человека, из них два ребенка. Авария произошла на трассе в селе Живописном, лоб в лоб столкнулись две... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T15:22
2026-01-29T15:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадали четыре человека, из них два ребенка. Авария произошла на трассе в селе Живописном, лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры Крыма.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура Крыма. По предварительной информации надзорного ведомства, авария произошла 29 января.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и два несовершеннолетних пассажира 2018 и 2021 годов рождения, двигавшихся в автомобиле Lada, добавили в прокуратуре Крыма.Похожий случай сегодня произошел в Новороссийске. Там в лобовом столкновении двух легковушек погиб водитель автомобиля Lada. Его жена, ребенок, а также пассажир иномарки, с которой они столкнулись, в больнице.
В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали

В ДТП под Симферополем пострадали два ребенка и двое взрослых – МВД

15:22 29.01.2026 (обновлено: 15:26 29.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадали четыре человека, из них два ребенка. Авария произошла на трассе в селе Живописном, лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры Крыма.
"В ДТП в Симферопольском районе пострадали четверо человек, включая двоих несовершеннолетних", – сказано в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура Крыма. По предварительной информации надзорного ведомства, авария произошла 29 января.
"Водитель автомобиля двигаясь по автодороге в селе Живописном, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely, двигавшимся во встречном направлении", – уточнили в прокуратуре.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и два несовершеннолетних пассажира 2018 и 2021 годов рождения, двигавшихся в автомобиле Lada, добавили в прокуратуре Крыма.
Похожий случай сегодня произошел в Новороссийске. Там в лобовом столкновении двух легковушек погиб водитель автомобиля Lada. Его жена, ребенок, а также пассажир иномарки, с которой они столкнулись, в больнице.
