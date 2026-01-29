https://crimea.ria.ru/20260129/v-krymu-v-lobovom-stolknulis-dve-legkovushki-chetvero-postradali-1152785943.html
В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали
В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали
В Симферопольском районе в ДТП пострадали четыре человека, из них два ребенка. Авария произошла на трассе в селе Живописном, лоб в лоб столкнулись две... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадали четыре человека, из них два ребенка. Авария произошла на трассе в селе Живописном, лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры Крыма.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура Крыма. По предварительной информации надзорного ведомства, авария произошла 29 января.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и два несовершеннолетних пассажира 2018 и 2021 годов рождения, двигавшихся в автомобиле Lada, добавили в прокуратуре Крыма.Похожий случай сегодня произошел в Новороссийске. Там в лобовом столкновении двух легковушек погиб водитель автомобиля Lada. Его жена, ребенок, а также пассажир иномарки, с которой они столкнулись, в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал в столкновении двух авто в КрымуВ Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклистаВ МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму
