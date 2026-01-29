https://crimea.ria.ru/20260129/v-krymu-v-lobovom-stolknulis-dve-legkovushki-chetvero-postradali-1152785943.html

В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали

В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали - РИА Новости Крым, 29.01.2026

В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали

В Симферопольском районе в ДТП пострадали четыре человека, из них два ребенка. Авария произошла на трассе в селе Живописном, лоб в лоб столкнулись две... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T15:22

2026-01-29T15:22

2026-01-29T15:26

симферопольский район

новости крыма

мвд по республике крым

прокуратура республики крым

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152786071_0:66:789:510_1920x0_80_0_0_cb317e2a6088dfd7a299f231a10c3452.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадали четыре человека, из них два ребенка. Авария произошла на трассе в селе Живописном, лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры Крыма.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура Крыма. По предварительной информации надзорного ведомства, авария произошла 29 января.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и два несовершеннолетних пассажира 2018 и 2021 годов рождения, двигавшихся в автомобиле Lada, добавили в прокуратуре Крыма.Похожий случай сегодня произошел в Новороссийске. Там в лобовом столкновении двух легковушек погиб водитель автомобиля Lada. Его жена, ребенок, а также пассажир иномарки, с которой они столкнулись, в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал в столкновении двух авто в КрымуВ Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклистаВ МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, новости крыма, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе