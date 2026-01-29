Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения
В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения
В этом году в Крыму дважды проверят систему оповещения населения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T16:07
2026-01-29T16:07
новости крыма
крым
сергей аксенов
проверка систем оповещения
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму дважды проверят систему оповещения населения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на сайте правительства.Плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен в Крыму проводили 1 октября 2025 года.Ранее сообщалось, что российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
новости крыма, крым, сергей аксенов, проверка систем оповещения, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения

В Крыму в марте и октябре проверят систему оповещения

16:07 29.01.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму дважды проверят систему оповещения населения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на сайте правительства.
"Задействовать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Республики Крым на современной элементной базе с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения Республики Крым 4 марта и 7 октября 2026 года", – говорится в документе.
Плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен в Крыму проводили 1 октября 2025 года.
Ранее сообщалось, что российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымСергей АксеновПроверка систем оповещенияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
Лента новостейМолния