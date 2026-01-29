https://crimea.ria.ru/20260129/v-krymu-v-2026-godu-dvazhdy-proveryat-sistemu-opovescheniya-1152788841.html

В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения

В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения - РИА Новости Крым, 29.01.2026

В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения

В этом году в Крыму дважды проверят систему оповещения населения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на сайте... РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму дважды проверят систему оповещения населения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на сайте правительства.Плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен в Крыму проводили 1 октября 2025 года.Ранее сообщалось, что российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

