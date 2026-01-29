https://crimea.ria.ru/20260129/v-krymu-muzhchina-zarezal-testya-vo-vremya-zastolya-1152770588.html

В Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья

В Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья - РИА Новости Крым, 29.01.2026

В Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья

В Крыму 42-летний житель Сакского района арестован по обвинению в убийстве своего 65-летнего тестя, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T10:10

2026-01-29T10:10

2026-01-29T10:11

крым

сакский район

убийство

происшествия

гсу ск россии по крыму и севастополю

новости крыма

мвд по республике крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму 42-летний житель Сакского района арестован по обвинению в убийстве своего 65-летнего тестя, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Злоумышленника задержали, он дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах преступления.Суд заключил мужчину под стражу, расследуется уголовное дело.По информации МВД по Крыму, мужчина признал, что убил родственника в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшего конфликта.Также выяснилось, что накануне трагедии фигурант избил свою тещу – супругу погибшего. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговая травмой, сотрясением мозга, переломом ребра и костей носа.Мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

крым

сакский район

2026

крым, сакский район, убийство, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, мвд по республике крым