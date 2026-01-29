https://crimea.ria.ru/20260129/v-krymu-muzhchina-zarezal-testya-vo-vremya-zastolya-1152770588.html
В Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья
10:10 29.01.2026 (обновлено: 10:11 29.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму 42-летний житель Сакского района арестован по обвинению в убийстве своего 65-летнего тестя, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Днем 25 января мужчина в квартире по улице Кирова села Уютное во время застолья нанес несколько ударов руками тестю по лицу, после ударив его кухонным ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали, он дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах преступления.
Суд заключил мужчину под стражу, расследуется уголовное дело.
По информации МВД по Крыму, мужчина признал, что убил родственника в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшего конфликта.
Также выяснилось, что накануне трагедии фигурант избил свою тещу – супругу погибшего. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговая травмой, сотрясением мозга, переломом ребра и костей носа.
Мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.