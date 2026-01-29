https://crimea.ria.ru/20260129/v-krymu-inostrantsu-dali-5-let-kolonii-za-organizatsiyu-nezakonnoy-migratsii-1152771699.html

В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции

В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 29.01.2026

В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции

Суд в Крыму вынес приговор четверым членам преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции на полуострове. Об этом сообщает управление ФСБ...

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес приговор четверым членам преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции на полуострове. Об этом сообщает управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.Их сообщница, 63-летняя местная жительница, предоставляла иностранцам жилье в собственном доме в Бахчисарайском районе. Схема позволяла мигрантам нелегально находиться на в Крыму и работать без оформления трудовых патентов.В отношении организаторов схемы было возбуждено уголовное дело. Троих подсудимых приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Четвертый подсудимый – гражданин среднеазиатской республики – приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

