В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции
В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции
Суд в Крыму вынес приговор четверым членам преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции на полуострове. Об этом сообщает управление ФСБ... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес приговор четверым членам преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции на полуострове. Об этом сообщает управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, двое местных предпринимателей – уроженцев одной из стран Центральной Азии – зарегистрированных и проживающих в Бахчисарайском районе, а также гражданин этой страны, разработали и реализовали схему незаконной легализации иностранцев на территории региона. Они подыскивали мигрантов, желающих нелегально трудоустроиться в Крыму, и привлекали их к работам на строительных объектах в Сакском и Белогорском районах.

Их сообщница, 63-летняя местная жительница, предоставляла иностранцам жилье в собственном доме в Бахчисарайском районе. Схема позволяла мигрантам нелегально находиться на в Крыму и работать без оформления трудовых патентов.

В отношении организаторов схемы было возбуждено уголовное дело. Троих подсудимых приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Четвертый подсудимый – гражданин среднеазиатской республики – приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес приговор четверым членам преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции на полуострове. Об этом сообщает управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, двое местных предпринимателей – уроженцев одной из стран Центральной Азии – зарегистрированных и проживающих в Бахчисарайском районе, а также гражданин этой страны, разработали и реализовали схему незаконной легализации иностранцев на территории региона. Они подыскивали мигрантов, желающих нелегально трудоустроиться в Крыму, и привлекали их к работам на строительных объектах в Сакском и Белогорском районах.
Их сообщница, 63-летняя местная жительница, предоставляла иностранцам жилье в собственном доме в Бахчисарайском районе. Схема позволяла мигрантам нелегально находиться на в Крыму и работать без оформления трудовых патентов.
В отношении организаторов схемы было возбуждено уголовное дело. Троих подсудимых приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Четвертый подсудимый – гражданин среднеазиатской республики – приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд
В Госдуме готовят новые законы для мигрантов
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
 
