В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
Крымские следователи начали проверку по факту отсутствия отопления в доме культуры в селе Багерово Ленинского района. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T12:42
2026-01-29T12:48
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
ленинский район
общество
отопление
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Крымские следователи начали проверку по факту отсутствия отопления в доме культуры в селе Багерово Ленинского района. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.О ненадлежащем температурном режиме в ДК в соцсетях сообщили родители воспитанников танцевального коллектива. По их словам, дети вынуждены тренироваться в холодных помещениях.
крым
ленинский район
крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ленинский район, общество, отопление, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка

СК проверит на халатность чиновников в Крыму за отсутствие отопления в доме культуры

12:42 29.01.2026 (обновлено: 12:48 29.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Крымские следователи начали проверку по факту отсутствия отопления в доме культуры в селе Багерово Ленинского района. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
О ненадлежащем температурном режиме в ДК в соцсетях сообщили родители воспитанников танцевального коллектива. По их словам, дети вынуждены тренироваться в холодных помещениях.
"Здание не отапливается должным образом, даже после ремонта. Следователям в рамках проверки, которая организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст. 293 УК РФ), будут изучены все доводы инициативной группы и дана правовая оценка действиям уполномоченных лиц органов местного самоуправления", - сказано в сообщении.
Крым ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Ленинский район Общество Отопление
 
