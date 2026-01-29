https://crimea.ria.ru/20260129/v-krymu-deti-zanimayutsya-v-neotaplivaemom-dome-kultury-1152773568.html

В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка

В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка - РИА Новости Крым, 29.01.2026

В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка

Крымские следователи начали проверку по факту отсутствия отопления в доме культуры в селе Багерово Ленинского района. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T12:42

2026-01-29T12:42

2026-01-29T12:48

крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

ленинский район

общество

отопление

новости крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112115_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_f0d50c783527cd07b6da70c5e794dd59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Крымские следователи начали проверку по факту отсутствия отопления в доме культуры в селе Багерово Ленинского района. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.О ненадлежащем температурном режиме в ДК в соцсетях сообщили родители воспитанников танцевального коллектива. По их словам, дети вынуждены тренироваться в холодных помещениях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Микрорайон в Керчи остался без отопления из-за аварииКачество и надежность: где в Крыму появятся новые котельныеТепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами

крым

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ленинский район, общество, отопление, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя