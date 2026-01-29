https://crimea.ria.ru/20260129/v-krymu-deti-zanimayutsya-v-neotaplivaemom-dome-kultury-1152773568.html
В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Крымские следователи начали проверку по факту отсутствия отопления в доме культуры в селе Багерово Ленинского района. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.О ненадлежащем температурном режиме в ДК в соцсетях сообщили родители воспитанников танцевального коллектива. По их словам, дети вынуждены тренироваться в холодных помещениях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Микрорайон в Керчи остался без отопления из-за аварииКачество и надежность: где в Крыму появятся новые котельныеТепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами
крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ленинский район, общество, отопление, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
12:42 29.01.2026 (обновлено: 12:48 29.01.2026)