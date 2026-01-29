https://crimea.ria.ru/20260129/v-dagestane-unichtozhili-dvukh-boevikov-pri-popytke-sovershit-terakt-1152770422.html

В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Дагестане силовики ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, двое жителей Дагестана через мессенджер вступили в переписку с вербовщиком террористической организации, дали присягу и сообщили о своей готовности совершить теракт. По заданию куратора они подобрали объекты, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.В ходе задержания при попытке совершения теракта вблизи железнодорожной станции станции "Уллубиево" Карабудахкентского района фигуранты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем.Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено взрывотехниками ФСБ России. По местам проживания указанных лиц изъята экстремистская литература и символика международных террористов.Ранее в Крыму задержали двух мужчин, причастных к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. В частности, они совершили поджоги релейных шкафов Крымской железной дороги и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы

