В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт
В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт - РИА Новости Крым, 29.01.2026
В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт
В Дагестане силовики ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Дагестане силовики ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, двое жителей Дагестана через мессенджер вступили в переписку с вербовщиком террористической организации, дали присягу и сообщили о своей готовности совершить теракт. По заданию куратора они подобрали объекты, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.В ходе задержания при попытке совершения теракта вблизи железнодорожной станции станции "Уллубиево" Карабудахкентского района фигуранты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем.Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено взрывотехниками ФСБ России. По местам проживания указанных лиц изъята экстремистская литература и символика международных террористов.Ранее в Крыму задержали двух мужчин, причастных к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. В частности, они совершили поджоги релейных шкафов Крымской железной дороги и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт

В Дагестане ликвидировали двух террористов при попытке совершить подрыв ж/д путей

10:02 29.01.2026 (обновлено: 10:26 29.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Дагестане силовики ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с СК России и МВД России пресечена попытка совершения диверсионно-террористических актов, планировавшихся при координации представителей запрещенной в РФ международной террористической организации, в отношении объекта религиозного культа, а также на участке железнодорожного перегона "Махачкала - Дербент", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, двое жителей Дагестана через мессенджер вступили в переписку с вербовщиком террористической организации, дали присягу и сообщили о своей готовности совершить теракт. По заданию куратора они подобрали объекты, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.
В ходе задержания при попытке совершения теракта вблизи железнодорожной станции станции "Уллубиево" Карабудахкентского района фигуранты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем.
Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.
На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено взрывотехниками ФСБ России. По местам проживания указанных лиц изъята экстремистская литература и символика международных террористов.
Ранее в Крыму задержали двух мужчин, причастных к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. В частности, они совершили поджоги релейных шкафов Крымской железной дороги и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах республики Крым.
