Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии
Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии
Суд приговорил 25-летнего жителя Запорожской области к 15 годам лишения свободы за подготовку и совершение диверсий на территории региона. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Суд приговорил 25-летнего жителя Запорожской области к 15 годам лишения свободы за подготовку и совершение диверсий на территории региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.У себя дома диверсант хранил огнестрельное оружие, патроны, гранаты и взрывчатку. Кроме того, к преступной деятельности он привлек своего отца. Вместе они готовили и совершали диверсии. Злоумышленников задержали сотрудники управления ФСБ России.Суд приговорил молодого человека к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей.
Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии

Житель Запорожской области получил 15 лет колонии за диверсии на территории региона

17:10 29.01.2026
 
© ФСБ России Задержание украинского диверсанта
Задержание украинского диверсанта
© ФСБ России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Суд приговорил 25-летнего жителя Запорожской области к 15 годам лишения свободы за подготовку и совершение диверсий на территории региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Житель Михайловского района – молодой человек 2000 года рождения – стал участником диверсионного сообщества, созданного и управляемого с территории Украины. В 2023 году он прошел в городе Запорожье специальное обучение диверсионным методам, после чего вернулся в наш регион с враждебными намерениями", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
У себя дома диверсант хранил огнестрельное оружие, патроны, гранаты и взрывчатку. Кроме того, к преступной деятельности он привлек своего отца. Вместе они готовили и совершали диверсии. Злоумышленников задержали сотрудники управления ФСБ России.
Суд приговорил молодого человека к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей.
