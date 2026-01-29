https://crimea.ria.ru/20260129/ukrainskiy-diversant-iz-zaporozhskoy-oblasti-poluchil-15-let-kolonii-1152790449.html

Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии

Суд приговорил 25-летнего жителя Запорожской области к 15 годам лишения свободы за подготовку и совершение диверсий на территории региона. Об этом сообщил...

2026-01-29T17:10

запорожская область

евгений балицкий

новости

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

антитеррор

диверсия

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Суд приговорил 25-летнего жителя Запорожской области к 15 годам лишения свободы за подготовку и совершение диверсий на территории региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.У себя дома диверсант хранил огнестрельное оружие, патроны, гранаты и взрывчатку. Кроме того, к преступной деятельности он привлек своего отца. Вместе они готовили и совершали диверсии. Злоумышленников задержали сотрудники управления ФСБ России.Суд приговорил молодого человека к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронамиВ Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить терактЖитель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену

