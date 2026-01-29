Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В Крыму больше 170 тысяч пенсионеров и жителей старшего возраста стали участниками программы "Активное долголетие", сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, программа стартовала в 2025 году в рамках нацпроекта "Семья". Она ориентирована на поддержку активного образа жизни среди пожилых людей. В числе ее направлений — укрепление здоровья, расширение возможностей для общения, участие в культурных мероприятиях, организация досуга, обучение, а также повышение финансовой и цифровой грамотности. И волонтерская деятельность.Он добавил, что для посетителей центров организованы различные формы физической активности — от занятий на тренажерах до настольного тенниса. Также оборудованы специальные соляные комнаты, где производятся оздоровительные процедуры. Помимо этого, работают кружки и клубы по интересам, творческие мастерские, литературно-музыкальные площадки и танцевальные студии.Аксенов уточнил, что присоединиться к программе может любой желающий по достижении 60 лет. За 2025 год центры посетили свыше 4 тысяч человек.Ранее запрет правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство России планирует сосредоточиться на охране здоровья граждан старшего поколения, повышении доступности медицинской помощи и создании условий для активного долголетия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицинуОт каких болезней чаще всего страдают пожилые люди и как им помочьАктивное долголетие: пути улучшения жизни граждан преклонного возраста
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В Крыму больше 170 тысяч пенсионеров и жителей старшего возраста стали участниками программы "Активное долголетие", сообщает глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, программа стартовала в 2025 году в рамках нацпроекта "Семья". Она ориентирована на поддержку активного образа жизни среди пожилых людей. В числе ее направлений — укрепление здоровья, расширение возможностей для общения, участие в культурных мероприятиях, организация досуга, обучение, а также повышение финансовой и цифровой грамотности. И волонтерская деятельность.
"Во всех городах и районах Крыма на базе Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов созданы отделения активного долголетия – "Центры активности", посетив которые каждый пенсионер может найти занятие по душе и ощутить себя частью большого сообщества", — рассказал Аксенов в своем ТГ-канале.
Он добавил, что для посетителей центров организованы различные формы физической активности — от занятий на тренажерах до настольного тенниса. Также оборудованы специальные соляные комнаты, где производятся оздоровительные процедуры. Помимо этого, работают кружки и клубы по интересам, творческие мастерские, литературно-музыкальные площадки и танцевальные студии.
Аксенов уточнил, что присоединиться к программе может любой желающий по достижении 60 лет. За 2025 год центры посетили свыше 4 тысяч человек.
Ранее запрет правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство России планирует сосредоточиться на охране здоровья граждан старшего поколения, повышении доступности медицинской помощи и создании условий для активного долголетия.
