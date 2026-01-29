Рейтинг@Mail.ru
Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь
29.01.2026
Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь
Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь
В Крыму больше 170 тысяч пенсионеров и жителей старшего возраста стали участниками программы "Активное долголетие", сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T15:44
2026-01-29T15:47
новости
сергей аксенов
крым
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152787391_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7800b44b3cb678e183e64172105c42f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В Крыму больше 170 тысяч пенсионеров и жителей старшего возраста стали участниками программы "Активное долголетие", сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, программа стартовала в 2025 году в рамках нацпроекта "Семья". Она ориентирована на поддержку активного образа жизни среди пожилых людей. В числе ее направлений — укрепление здоровья, расширение возможностей для общения, участие в культурных мероприятиях, организация досуга, обучение, а также повышение финансовой и цифровой грамотности. И волонтерская деятельность.Он добавил, что для посетителей центров организованы различные формы физической активности — от занятий на тренажерах до настольного тенниса. Также оборудованы специальные соляные комнаты, где производятся оздоровительные процедуры. Помимо этого, работают кружки и клубы по интересам, творческие мастерские, литературно-музыкальные площадки и танцевальные студии.Аксенов уточнил, что присоединиться к программе может любой желающий по достижении 60 лет. За 2025 год центры посетили свыше 4 тысяч человек.Ранее запрет правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство России планирует сосредоточиться на охране здоровья граждан старшего поколения, повышении доступности медицинской помощи и создании условий для активного долголетия.
Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь

Больше 170 тысяч крымских пенсионеров стали участниками программы "Активное долголетие"

15:44 29.01.2026 (обновлено: 15:47 29.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В Крыму больше 170 тысяч пенсионеров и жителей старшего возраста стали участниками программы "Активное долголетие", сообщает глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, программа стартовала в 2025 году в рамках нацпроекта "Семья". Она ориентирована на поддержку активного образа жизни среди пожилых людей. В числе ее направлений — укрепление здоровья, расширение возможностей для общения, участие в культурных мероприятиях, организация досуга, обучение, а также повышение финансовой и цифровой грамотности. И волонтерская деятельность.

"Во всех городах и районах Крыма на базе Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов созданы отделения активного долголетия – "Центры активности", посетив которые каждый пенсионер может найти занятие по душе и ощутить себя частью большого сообщества", — рассказал Аксенов в своем ТГ-канале.

Он добавил, что для посетителей центров организованы различные формы физической активности — от занятий на тренажерах до настольного тенниса. Также оборудованы специальные соляные комнаты, где производятся оздоровительные процедуры. Помимо этого, работают кружки и клубы по интересам, творческие мастерские, литературно-музыкальные площадки и танцевальные студии.
Аксенов уточнил, что присоединиться к программе может любой желающий по достижении 60 лет. За 2025 год центры посетили свыше 4 тысяч человек.
Ранее запрет правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство России планирует сосредоточиться на охране здоровья граждан старшего поколения, повышении доступности медицинской помощи и создании условий для активного долголетия.
Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину
От каких болезней чаще всего страдают пожилые люди и как им помочь
Активное долголетие: пути улучшения жизни граждан преклонного возраста
 
