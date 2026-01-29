Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева
Совет Евросоюза ввел санкции против российских телеведущих и артистов
16:52 29.01.2026 (обновлено: 17:07 29.01.2026)
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Совет ЕС внес телеведущих Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерину Андрееву в санкционный список Евросоюза. Эти и друге имена значатся в регламенте о мерах ограничительного характера в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Несет ответственность за осуществление, поддержку и извлечение выгоды из действий и политики, проводимой правительством Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в Союзе и третьей стране (Украине) посредством манипулирования информацией и вмешательства, а также посредством поддержки насильственного конфликта в третьей стране", – указывается в документе "основание" для санкций против Зарубина.
Аналогичные "основания" значатся в графах под фамилиями Андреевой и Губерниева.
Также в регламент внесены имена российского певца Романа Чумакова (Жиган), балетного танцора и киноактера, бывшего ректора Севастопольской хореографической академии Сергея Полунина, телеведущей Марии Ситтель.
Евросовет ранее продлил санкции против RT из-за выступления президента России Владимира Путина на 20-летии международного телеканала, сообщала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
