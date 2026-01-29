https://crimea.ria.ru/20260129/sovet-es-vvel-sanktsii-protiv-zarubina-i-gubernieva-1152791044.html

Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева

2026-01-29T16:52

2026-01-29T16:52

2026-01-29T17:07

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152791253_993:0:3167:1223_1920x0_80_0_0_581c3c75304e5ac538c06213ec3f0521.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Совет ЕС внес телеведущих Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерину Андрееву в санкционный список Евросоюза. Эти и друге имена значатся в регламенте о мерах ограничительного характера в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Аналогичные "основания" значатся в графах под фамилиями Андреевой и Губерниева.Также в регламент внесены имена российского певца Романа Чумакова (Жиган), балетного танцора и киноактера, бывшего ректора Севастопольской хореографической академии Сергея Полунина, телеведущей Марии Ситтель.Евросовет ранее продлил санкции против RT из-за выступления президента России Владимира Путина на 20-летии международного телеканала, сообщала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС расширил санкционный список против РоссииКак 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономикеБлаготворительные фонды Крыма попали под санкции Зеленского

2026

