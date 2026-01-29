Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/sovet-es-vvel-sanktsii-protiv-zarubina-i-gubernieva-1152791044.html
Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева
Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева
Совет ЕС внес телеведущих Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерину Андрееву в санкционный список Евросоюза. Эти и друге имена значатся в регламенте о... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T16:52
2026-01-29T17:07
новости
санкции
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152791253_993:0:3167:1223_1920x0_80_0_0_581c3c75304e5ac538c06213ec3f0521.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Совет ЕС внес телеведущих Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерину Андрееву в санкционный список Евросоюза. Эти и друге имена значатся в регламенте о мерах ограничительного характера в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Аналогичные "основания" значатся в графах под фамилиями Андреевой и Губерниева.Также в регламент внесены имена российского певца Романа Чумакова (Жиган), балетного танцора и киноактера, бывшего ректора Севастопольской хореографической академии Сергея Полунина, телеведущей Марии Ситтель.Евросовет ранее продлил санкции против RT из-за выступления президента России Владимира Путина на 20-летии международного телеканала, сообщала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС расширил санкционный список против РоссииКак 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономикеБлаготворительные фонды Крыма попали под санкции Зеленского
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152791253_1067:0:3085:1514_1920x0_80_0_0_3fd6dd7d4648417a7c34bdab6f6952c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, санкции, россия, европа
Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева

Совет Евросоюза ввел санкции против российских телеведущих и артистов

16:52 29.01.2026 (обновлено: 17:07 29.01.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкЖурналист ВГТРК Павел Зарубин
Журналист ВГТРК Павел Зарубин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Совет ЕС внес телеведущих Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерину Андрееву в санкционный список Евросоюза. Эти и друге имена значатся в регламенте о мерах ограничительного характера в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Несет ответственность за осуществление, поддержку и извлечение выгоды из действий и политики, проводимой правительством Российской Федерации, которые подрывают или угрожают демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в Союзе и третьей стране (Украине) посредством манипулирования информацией и вмешательства, а также посредством поддержки насильственного конфликта в третьей стране", – указывается в документе "основание" для санкций против Зарубина.
Аналогичные "основания" значатся в графах под фамилиями Андреевой и Губерниева.
Также в регламент внесены имена российского певца Романа Чумакова (Жиган), балетного танцора и киноактера, бывшего ректора Севастопольской хореографической академии Сергея Полунина, телеведущей Марии Ситтель.
Евросовет ранее продлил санкции против RT из-за выступления президента России Владимира Путина на 20-летии международного телеканала, сообщала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЕС расширил санкционный список против России
Как 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономике
Благотворительные фонды Крыма попали под санкции Зеленского
 
НовостиСанкцииРоссияЕвропа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
18:28РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение
18:10Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью
17:55Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитацию
17:40В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
17:28Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
17:10Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии
16:52Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева
16:35Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА
16:16Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России
16:07В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения
15:56Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
15:44Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь
15:23Здоровья на 300 лет: ученые следят за качеством грязи Сакского озера
15:22В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали
15:16Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраля
15:10В Ялте закрыли перегрузочный полигон из-за оползня
15:05Россия ценит усилия ОАЭ в контексте украинского урегулирования – Путин
14:49Лавров прокомментировал заявление Рубио о гарантиях безопасности Украине
14:41Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники
Лента новостейМолния