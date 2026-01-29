https://crimea.ria.ru/20260129/smert-postoyaltsev-v-internate-kuzbassa--chto-izvestno-1152781159.html

Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно

Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно

В Кемеровской области в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевск 46 постояльцев заболели гриппом А, девять из них скончались. По данному факту... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T13:10

2026-01-29T13:10

2026-01-29T13:10

кемеровская область

происшествия

вирусы

общество

новости

уголовный кодекс

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_466:0:3107:1486_1920x0_80_0_0_e28d43a146c244f903278209cd194cec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Кемеровской области в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевск 46 постояльцев заболели гриппом А, девять из них скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и работников учреждения, сообщает пресс-служба регионального СК.Следствие установило, что инфекция возникла и распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и медработников.Сейчас следователи изъяли из учреждения документы. Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).В министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, по результатам исследований патологоанатомов, причиной смерти семи человек стала декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.С 4 по 12 января года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Были задержаны главврач и завотделением медучреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251224/massovoe-otravlenie-v-dome-prestarelykh--zaderzhan-gendirektor-1151955609.html

кемеровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия, вирусы, общество, новости, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации)