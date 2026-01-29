Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно

https://crimea.ria.ru/20260129/smert-postoyaltsev-v-internate-kuzbassa--chto-izvestno-1152781159.html
В Кемеровской области в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевск 46 постояльцев заболели гриппом А, девять из них скончались. По данному факту...
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Кемеровской области в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевск 46 постояльцев заболели гриппом А, девять из них скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и работников учреждения, сообщает пресс-служба регионального СК.

"С 23 января 2026 года признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих, которые были госпитализированы. К настоящему времени зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев интерната", - рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что инфекция возникла и распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и медработников.

Сейчас следователи изъяли из учреждения документы. Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, по результатам исследований патологоанатомов, причиной смерти семи человек стала декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.

С 4 по 12 января года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Были задержаны главврач и завотделением медучреждения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Кемеровской области в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевск 46 постояльцев заболели гриппом А, девять из них скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и работников учреждения, сообщает пресс-служба регионального СК.
"С 23 января 2026 года признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих, которые были госпитализированы. К настоящему времени зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев интерната", - рассказали в ведомстве.
Следствие установило, что инфекция возникла и распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и медработников.
Сейчас следователи изъяли из учреждения документы. Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, по результатам исследований патологоанатомов, причиной смерти семи человек стала декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.
С 4 по 12 января года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались
девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Были задержаны
главврач и завотделением медучреждения.
