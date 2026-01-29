Рейтинг@Mail.ru
Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/smert-postoyaltsev-v-internate-kuzbassa--chto-izvestno-1152781159.html
Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно
Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно
В Кемеровской области в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевск 46 постояльцев заболели гриппом А, девять из них скончались. По данному факту... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T13:10
2026-01-29T13:10
кемеровская область
происшествия
вирусы
общество
новости
уголовный кодекс
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_466:0:3107:1486_1920x0_80_0_0_e28d43a146c244f903278209cd194cec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Кемеровской области в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевск 46 постояльцев заболели гриппом А, девять из них скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и работников учреждения, сообщает пресс-служба регионального СК.Следствие установило, что инфекция возникла и распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и медработников.Сейчас следователи изъяли из учреждения документы. Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).В министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, по результатам исследований патологоанатомов, причиной смерти семи человек стала декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.С 4 по 12 января года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Были задержаны главврач и завотделением медучреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251224/massovoe-otravlenie-v-dome-prestarelykh--zaderzhan-gendirektor-1151955609.html
кемеровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3337f0afa42c43051c0ede51d496d5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кемеровская область, происшествия, вирусы, общество, новости, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно

В Кузбассе расследуют дело о смерти девяти постояльцев психоневрологического интерната

13:10 29.01.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение больных с Covid-19
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Кемеровской области в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевск 46 постояльцев заболели гриппом А, девять из них скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и работников учреждения, сообщает пресс-служба регионального СК.

"С 23 января 2026 года признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих, которые были госпитализированы. К настоящему времени зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев интерната", - рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что инфекция возникла и распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц и медработников.
Сейчас следователи изъяли из учреждения документы. Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, по результатам исследований патологоанатомов, причиной смерти семи человек стала декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.
С 4 по 12 января года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Были задержаны главврач и завотделением медучреждения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В пансионате для пожилых в Подмосковье массово отравились постояльцы
24 декабря 2025, 20:19
Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
 
Кемеровская областьПроисшествияВирусыОбществоНовостиУголовный кодексСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
15:44Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь
15:23Здоровья на 300 лет: ученые следят за качеством грязи Сакского озера
15:22В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали
15:16Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраля
15:10В Ялте закрыли перегрузочный полигон из-за оползня
15:05Россия ценит усилия ОАЭ в контексте украинского урегулирования – Путин
14:49Лавров прокомментировал заявление Рубио о гарантиях безопасности Украине
14:41Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники
14:31Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и брата
14:15В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги
13:50Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби
13:39Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
13:30Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
13:25Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
13:10Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно
12:56Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
12:50Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК
12:42В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
12:34Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения
Лента новостейМолния