Рейтинг@Mail.ru
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/sbornaya-kryma-po-pulevoy-strelbe-zavoevala-zoloto-na-chempionate-rossii-1152780538.html
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
Сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T12:56
2026-01-29T12:56
крым
сергей аксенов
стрельба
спорт
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152777853_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c9cf01946c4ca52d92abc96d52e0326b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, крымские спортсмены обогнали команды из Санкт-Петербурга и Москвы.Глава Крыма добавил, что Щепоткин также завоевал бронзовую медаль в индивидуальной программе по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням и подтвердил свой статус одного из лучших стрелков страны.В итоге спортсмены заработали для Крыма комплект злотых медалей в командном зачете и бронзу - в индивидуальном.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Руслан Соменко завоевал серебряную медаль на первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былВторое дыхание: как готовят гимнастов в КрымуКрымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152777853_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_bf669b95e0a2f1d5ed76470975659766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, стрельба, спорт, новости крыма, общество
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России

Сборная Крыма по пулевой стрельбе победила на чемпионате России в Ижевске

12:56 29.01.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото в на Чемпионате России
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото в на Чемпионате России
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, крымские спортсмены обогнали команды из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Поздравляю с победой "золотой" состав сборной. Это заслуженные мастера спорта Владислав Прянишников и Владислав Щепоткин и мастер спорта Владимир Донченко", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма добавил, что Щепоткин также завоевал бронзовую медаль в индивидуальной программе по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням и подтвердил свой статус одного из лучших стрелков страны.
В итоге спортсмены заработали для Крыма комплект злотых медалей в командном зачете и бронзу - в индивидуальном.
Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Руслан Соменко завоевал серебряную медаль на первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он был
Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
 
КрымСергей АксеновСтрельбаСпортНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
12:50Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК
12:42В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
12:34Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения
11:52ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами
11:33Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор
11:16В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн
11:08Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд
10:55Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
10:46В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции
10:32Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева
10:28Что изменилось для мигрантов в России
10:16Первый замглавы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО
10:10В Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья
10:02В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт
09:55Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
09:45Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет
09:37В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
09:27Два поезда задерживаются в пути из Крыма
09:17Орлиное под Севастополем обесточено
Лента новостейМолния