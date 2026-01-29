https://crimea.ria.ru/20260129/sbornaya-kryma-po-pulevoy-strelbe-zavoevala-zoloto-na-chempionate-rossii-1152780538.html
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
Сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T12:56
2026-01-29T12:56
2026-01-29T12:56
крым
сергей аксенов
стрельба
спорт
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152777853_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c9cf01946c4ca52d92abc96d52e0326b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, крымские спортсмены обогнали команды из Санкт-Петербурга и Москвы.Глава Крыма добавил, что Щепоткин также завоевал бронзовую медаль в индивидуальной программе по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням и подтвердил свой статус одного из лучших стрелков страны.В итоге спортсмены заработали для Крыма комплект злотых медалей в командном зачете и бронзу - в индивидуальном.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Руслан Соменко завоевал серебряную медаль на первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былВторое дыхание: как готовят гимнастов в КрымуКрымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152777853_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_bf669b95e0a2f1d5ed76470975659766.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, стрельба, спорт, новости крыма, общество
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
Сборная Крыма по пулевой стрельбе победила на чемпионате России в Ижевске
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, крымские спортсмены обогнали команды из Санкт-Петербурга и Москвы.
"Поздравляю с победой "золотой" состав сборной. Это заслуженные мастера спорта Владислав Прянишников и Владислав Щепоткин и мастер спорта Владимир Донченко", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма добавил, что Щепоткин также завоевал бронзовую медаль в индивидуальной программе по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням и подтвердил свой статус одного из лучших стрелков страны.
В итоге спортсмены заработали для Крыма комплект злотых медалей в командном зачете и бронзу - в индивидуальном.
Ранее сообщалось
, что крымский спортсмен Руслан Соменко завоевал серебряную медаль на первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: