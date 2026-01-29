https://crimea.ria.ru/20260129/sbornaya-kryma-po-pulevoy-strelbe-zavoevala-zoloto-na-chempionate-rossii-1152780538.html

Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России

Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Сборная Крыма одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходил в Ижевске. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, крымские спортсмены обогнали команды из Санкт-Петербурга и Москвы.Глава Крыма добавил, что Щепоткин также завоевал бронзовую медаль в индивидуальной программе по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням и подтвердил свой статус одного из лучших стрелков страны.В итоге спортсмены заработали для Крыма комплект злотых медалей в командном зачете и бронзу - в индивидуальном.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Руслан Соменко завоевал серебряную медаль на первенстве России по самбо среди спортсменов до 24 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он былВторое дыхание: как готовят гимнастов в КрымуКрымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу

