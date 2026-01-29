https://crimea.ria.ru/20260129/sber-krymchane-i-sevastopoltsy-oformili-avtokredity-na-13-mlrd-rubley-1152799670.html

Сбер: крымчане и севастопольцы оформили автокредиты на 1,3 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Объем кредитов, выданных в 2025 году в Крыму и Севастополе на покупку новых и подержанных автомобилей, достиг 1,3 миллиарда рублей - это почти в шесть раз больше, чем годом ранее, сообщает Сбер.Эксперты банка также отметили рост среднего чека в автокредитовании на полуострове: если в 2024 году это было 940 тысяч рублей, то в 2025 году средний размер автокредита составил почти 1,4 миллиона рублей. Изменились и предпочтения клиентов банка: если в 2024 году только 27,5% автолюбителей предпочли новый транспорт, то в 2025 году этот показатель вырос почти до 63%.Наиболее активно автомобили в кредит покупали мужчины в возрастной категории 36-40 лет - они составили 13,3% от общего числа заемщиков. На втором месте мужчины 41-45 лет (11,2%), третью строчку делят мужчины 31-35 лет и старше 50 лет (по 10%). Среди женщин наибольшая активность наблюдалась в возрастной категории 41-45 лет (7% заемщиков). Реже всего к автокредитованию прибегали молодые крымчане и севастопольцы до 25 лет – на них приходится всего 3,9% от общего числа покупок авто с кредитной поддержкой на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

