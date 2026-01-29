https://crimea.ria.ru/20260129/s-1-fevralya-vyplaty-geroyam-rossii-prevysyat-100-tysyach-rubley-1152768178.html

С 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублей

С 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.01.2026

С 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублей

Ежемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составят более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T08:19

2026-01-29T08:19

2026-01-29T08:19

россия

соцвыплаты

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

новости

герои россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123177930_0:281:3056:2000_1920x0_80_0_0_2092a0293fa374789dad25f4f5352789.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Ежемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составят более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.В Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Также больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрдС 1 марта алименты в России будут считать по-новомуВ Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, соцвыплаты, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости, герои россии, общество