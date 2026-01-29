https://crimea.ria.ru/20260129/s-1-fevralya-vyplaty-geroyam-rossii-prevysyat-100-tysyach-rubley-1152768178.html
С 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублей
С 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.01.2026
С 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублей
29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Ежемесячные выплаты Героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составят более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.В Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Также больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрдС 1 марта алименты в России будут считать по-новомуВ Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей
С 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублей
С 1 февраля размер ежемесячных выплат Героям России превысит 100 тысяч рублей