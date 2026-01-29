Рейтинг@Mail.ru
Россияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещение - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Россияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещение
Россияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещение - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Россияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещение
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года. Таковы данные бронирования российского сервиса... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года. Таковы данные бронирования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость номера в Москве, по данным аналитиков, составляет 5801 рубль, в Питере – 5560 рублей, в Сочи – 5517 рублей.Далее следуют Краснодар – 4232 рубля, Казань – 5911 рублей и Ялта, где средний чек за ночевку в отеле составит 6879 рублей.Также в рейтинг вошел Севастополь со средней ценой за номер в 5300 рублей, Нижний Новгород – 7754, Геленджик – 5611 рублей и Кисловодск – 6582 рубля.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе, выяснили ранее аналитики Твил.ру.
туризм в крыму, крым, новости крыма, ялта, севастополь, отдых в крыму
Россияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещение

Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для автопутешествий в январе – исследование

08:38 29.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года. Таковы данные бронирования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва, собравшая 10% подобных бронирований. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 8 % и 5% автопутешествий в январе соответственно", – сказано в сообщении.
Средняя стоимость номера в Москве, по данным аналитиков, составляет 5801 рубль, в Питере – 5560 рублей, в Сочи – 5517 рублей.
Далее следуют Краснодар – 4232 рубля, Казань – 5911 рублей и Ялта, где средний чек за ночевку в отеле составит 6879 рублей.
Также в рейтинг вошел Севастополь со средней ценой за номер в 5300 рублей, Нижний Новгород – 7754, Геленджик – 5611 рублей и Кисловодск – 6582 рубля.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе, выяснили ранее аналитики Твил.ру.
Туризм в Крыму, Крым, Новости Крыма, Ялта, Севастополь, Отдых в Крыму
 
