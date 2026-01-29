https://crimea.ria.ru/20260129/rossiyane-na-mashinakh-edut-v-yaltu-i-sevastopol--tseny-na-razmeschenie-1152744842.html

Россияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещение

2026-01-29T08:38

туризм в крыму

крым

новости крыма

ялта

севастополь

отдых в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года. Таковы данные бронирования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость номера в Москве, по данным аналитиков, составляет 5801 рубль, в Питере – 5560 рублей, в Сочи – 5517 рублей.Далее следуют Краснодар – 4232 рубля, Казань – 5911 рублей и Ялта, где средний чек за ночевку в отеле составит 6879 рублей.Также в рейтинг вошел Севастополь со средней ценой за номер в 5300 рублей, Нижний Новгород – 7754, Геленджик – 5611 рублей и Кисловодск – 6582 рубля.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе, выяснили ранее аналитики Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему туристы возвращаются в КрымСпрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза - АТОРКурорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоит

Новости

