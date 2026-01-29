РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение

https://crimea.ria.ru/20260129/rossiya-zaprosila-oon-priznat-pravo-kryma-i-donbassa-na-samoopredelenie-1152798595.html
2026-01-29T18:28
2026-01-29T18:28
2026-01-29T18:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также напомнил о том, что Запад называл право на самоопределение главным критерием независимости Косово, и руководство ООН это "проглотило", хотя в Косово не было референдумаОн также указал, что при этом языковых и других прав косовских албанцев никто не лишал, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии, и констатировал, что секретариат ООН откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это былоПринцип территориальной целостности к Украине неприменим – ЛавровВ Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
18:28 29.01.2026 (обновлено: 18:40 29.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас уже в очередной раз запросили у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его команды, что если публично было сказано, что он и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?" – цитирует РИА Новости выдержку из интервью Лаврова TGRT и газете Turkiye.
Он также напомнил о том, что Запад называл право на самоопределение главным критерием независимости Косово, и руководство ООН это "проглотило", хотя в Косово не было референдума
"Просто сказали, что Косово теперь независимо, тем самым оскорбив сербский народ и их историю. А когда в Крыму по всем правилам был проведен референдум, Запад сказал, что здесь право на самоопределение не применимо, потому что применима территориальная целостность", – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Он также указал, что при этом языковых и других прав косовских албанцев никто не лишал, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии, и констатировал, что секретариат ООН откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
