Рейтинг@Mail.ru
РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/rossiya-zaprosila-oon-priznat-pravo-kryma-i-donbassa-na-samoopredelenie-1152798595.html
РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение
РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение - РИА Новости Крым, 29.01.2026
РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение
Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. Об этом заявил глава МИД РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T18:28
2026-01-29T18:40
новости
крым
новости крыма
новые регионы россии
оон
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149789546_505:657:2977:2048_1920x0_80_0_0_0f83337877dac758e4780b4c07de32af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также напомнил о том, что Запад называл право на самоопределение главным критерием независимости Косово, и руководство ООН это "проглотило", хотя в Косово не было референдумаОн также указал, что при этом языковых и других прав косовских албанцев никто не лишал, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии, и констатировал, что секретариат ООН откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это былоПринцип территориальной целостности к Украине неприменим – ЛавровВ Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
крым
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149789546_1074:621:2977:2048_1920x0_80_0_0_378cb0c90af23f4bfda13caf18749349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, новости крыма, новые регионы россии, оон, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)
РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение

Россия запросила ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение

18:28 29.01.2026 (обновлено: 18:40 29.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас уже в очередной раз запросили у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его команды, что если публично было сказано, что он и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?" – цитирует РИА Новости выдержку из интервью Лаврова TGRT и газете Turkiye.
Он также напомнил о том, что Запад называл право на самоопределение главным критерием независимости Косово, и руководство ООН это "проглотило", хотя в Косово не было референдума
"Просто сказали, что Косово теперь независимо, тем самым оскорбив сербский народ и их историю. А когда в Крыму по всем правилам был проведен референдум, Запад сказал, что здесь право на самоопределение не применимо, потому что применима территориальная целостность", – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Он также указал, что при этом языковых и других прав косовских албанцев никто не лишал, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии, и констатировал, что секретариат ООН откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это было
Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
 
НовостиКрымНовости КрымаНовые регионы РоссииООНСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
18:28РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение
18:10Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью
17:55Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитацию
17:40В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
17:28Внебиржевой курс доллара впервые за два года опустился ниже 75 рублей
17:10Украинский диверсант из Запорожской области получил 15 лет колонии
16:52Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева
16:35Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА
16:16Вирус Нипах – есть ли случаи заболевания в России
16:07В Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения
15:56Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
15:44Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь
15:23Здоровья на 300 лет: ученые следят за качеством грязи Сакского озера
15:22В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали
15:16Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраля
15:10В Ялте закрыли перегрузочный полигон из-за оползня
15:05Россия ценит усилия ОАЭ в контексте украинского урегулирования – Путин
14:49Лавров прокомментировал заявление Рубио о гарантиях безопасности Украине
14:41Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники
Лента новостейМолния