РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение

РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение

РФ просит ООН признать права Крыма и новых регионов РФ на самоопределение

Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. Об этом заявил глава МИД РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также напомнил о том, что Запад называл право на самоопределение главным критерием независимости Косово, и руководство ООН это "проглотило", хотя в Косово не было референдумаОн также указал, что при этом языковых и других прав косовских албанцев никто не лишал, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии, и констатировал, что секретариат ООН откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это былоПринцип территориальной целостности к Украине неприменим – ЛавровВ Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу

