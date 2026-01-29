https://crimea.ria.ru/20260129/rossiya-tsenit-usiliya-oae-v-kontekste-ukrainskogo-uregulirovaniya--putin-1152785135.html
Россия ценит усилия ОАЭ в контексте украинского урегулирования – Путин
Россия ценит усилия ОАЭ в контексте украинского урегулирования – Путин - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Россия ценит усилия ОАЭ в контексте украинского урегулирования – Путин
Россия ценит вклад Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в проведение обменов с Украиной, а также организацию контактов по урегулированию. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россия ценит вклад Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в проведение обменов с Украиной, а также организацию контактов по урегулированию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
"Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обмена удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединенных Арабских Эмиратов контактов в различных формах", – сказал глава российского государства.
Путин также отметил, что партнерство России и ОАЭ динамично развивается, носит многоплановый и взаимовыгодный характер.
"Эмираты – наш важный торговый партнер в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается. Имеется ряд знаковых инициатив в сфере энергетики. Инвестиционная кооперация на хорошем уровне", - добавил он.
Диалог Москвы и Абу-Даби также актуален в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, указал Путин.
"Мы с вами неоднократно обсуждали положение дел в зоне палестино-израильского конфликта и совместные усилия в целях выправления гуманитарной ситуации в секторе Газа. Конечно, мы все внимательно следим и за тем, что сейчас происходит на иранском треке. Все эти вопросы мне бы хотелось с вами обсудить не только в широком, но и в узком составе", - продолжил президент России.
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что настроен на укрепление отношений между странами и реализацию целей развития в интересах обеих стран.
"Господин президент, я благодарю вас за то, что вы способствуете нашей работе по содействию обмену пленными и заключенными между Россией и Украиной. Это очень важный гуманитарный вопрос", - добавил президент ОАЭ.
И подтвердил, что ОАЭ всячески поддерживают любые усилия, направленные на достижение политико-дипломатических решений конфликтов, которые способствовали бы установлению мира, международного мира и стабильности.
В Кремле в четверг переговоры Владимира Путина с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в Россию с официальным визитом. На повестке дня – ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке, другие международные вопросы.
Перед началом переговоров в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония официальной встречи Президента ОАЭ главой российского государства и представление членов российской и эмиратской делегаций. Церемония включала также официальное фотографирование и исполнение государственных гимнов двух стран.
