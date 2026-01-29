https://crimea.ria.ru/20260129/rossiya-tsenit-usiliya-oae-v-kontekste-ukrainskogo-uregulirovaniya--putin-1152785135.html

Россия ценит усилия ОАЭ в контексте украинского урегулирования – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россия ценит вклад Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в проведение обменов с Украиной, а также организацию контактов по урегулированию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Путин также отметил, что партнерство России и ОАЭ динамично развивается, носит многоплановый и взаимовыгодный характер."Эмираты – наш важный торговый партнер в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается. Имеется ряд знаковых инициатив в сфере энергетики. Инвестиционная кооперация на хорошем уровне", - добавил он.Диалог Москвы и Абу-Даби также актуален в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, указал Путин.Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что настроен на укрепление отношений между странами и реализацию целей развития в интересах обеих стран.И подтвердил, что ОАЭ всячески поддерживают любые усилия, направленные на достижение политико-дипломатических решений конфликтов, которые способствовали бы установлению мира, международного мира и стабильности.В Кремле в четверг переговоры Владимира Путина с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в Россию с официальным визитом. На повестке дня – ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке, другие международные вопросы.Перед началом переговоров в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония официальной встречи Президента ОАЭ главой российского государства и представление членов российской и эмиратской делегаций. Церемония включала также официальное фотографирование и исполнение государственных гимнов двух стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобычеПутин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух странТоварооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров

