Россия и Украина провели обмен телами погибших военных - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих, Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих, Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."В рамках стамбульских договоренностей. Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Предыдущий обмен был проведен 19 декабря 2025 года. Москва передала Киеву 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов. По данным МИД РФ, всего за прошлый год украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия передала Украине 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов

13:25 29.01.2026 (обновлено: 13:28 29.01.2026)
 
© Владимир МединскийРоссия и Украина обменялись телами погибших военных
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
© Владимир Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих, Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"В рамках стамбульских договоренностей. Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Предыдущий обмен был проведен 19 декабря 2025 года. Москва передала Киеву 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов.
По данным МИД РФ, всего за прошлый год украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияВладимир МединскийНовости СВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
