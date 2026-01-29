Рейтинг@Mail.ru
Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
Сезонный поезд Москва — Евпатория начнет курсировать перед майскими праздниками. Продажа билетов уже открыта, сообщают в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Сезонный поезд Москва — Евпатория начнет курсировать перед майскими праздниками. Продажа билетов уже открыта, сообщают в "Гранд Сервис Экспресс".По данным компании-перевозчика, отправление из Москвы стартует 24 апреля с Павелецкого вокзала в 20.00. Поезд будет курсировать ежедневно, проходя через Воронеж и Ростов-на-Дону. В Евпаторию состав прибывает на следующий день в 11.20, кроме рейса 24 апреля — он прибудет в 12.15.Поезд будет работать по этому расписанию до 21 мая включительно. О дальнейшем графике движения перевозчик сообщит дополнительно.Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часовПродажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открытаЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажиров
поезд, гранд сервис экспресс, крым, транспорт, железные дороги крыма, железная дорога, туризм в крыму, поезд "таврия"
Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле

Сезонный поезд Москва — Евпатория начинает курсировать перед майским праздникам

15:56 29.01.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Сезонный поезд Москва — Евпатория начнет курсировать перед майскими праздниками. Продажа билетов уже открыта, сообщают в "Гранд Сервис Экспресс".
По данным компании-перевозчика, отправление из Москвы стартует 24 апреля с Павелецкого вокзала в 20.00. Поезд будет курсировать ежедневно, проходя через Воронеж и Ростов-на-Дону. В Евпаторию состав прибывает на следующий день в 11.20, кроме рейса 24 апреля — он прибудет в 12.15.
"Из Евпатории поезд отправится в первый рейс 26 апреля в 21:45. Прибытие в Москву – через день в 9:40. В состав поезда включены одноэтажные вагоны класса 2К и плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б", — рассказали в "Гранд Сервис Экспресс".
Поезд будет работать по этому расписанию до 21 мая включительно. О дальнейшем графике движения перевозчик сообщит дополнительно.
Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем.
