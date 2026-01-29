https://crimea.ria.ru/20260129/prosche-vzorvat-no-my-razminiruem-v-krymu-pokazali-trofeynye-bpla-1152789298.html
Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА
Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА
Сколько держит аккумулятор? Какое расстояние могут преодолевать вражеские беспилотники? Какой смертоносный заряд может нести на себе та или иная украинская... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T16:35
2026-01-29T16:35
2026-01-29T18:07
эксклюзивы риа новости крым
новости
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные войска
новости крыма
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
служба по контракту
служба в вс рф по контракту
крым
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152788463_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dcbd21b45a2eefb3a365062579434619.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Сколько держит аккумулятор? Какое расстояние могут преодолевать вражеские беспилотники? Какой смертоносный заряд может нести на себе та или иная украинская "птица"? Студенты колледжей и техникумов засыпают вопросами военнослужащих. И они охотно разъясняют, что дроны, которые были сбиты или подавлены над территорией Крыма, рассчитаны на дальность свыше 200 километров, что скорость "птицы" может достигать 120 километров в час, а несут они на себе до 20 килограммов взрывчатки с поражающими элементами.В Крыму прошла экскурсия для участников проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА". Ребята увидели трофейные беспилотники ВСУ, а также пообщались с опытным дроноводами и взрывотехниками.Трофеи ВСУ западного производства– А "Баба Яга" (тяжелый украинский беспилотник, переделанный из сельскохозяйственного в боевой, способен нести до 50 кг – ред.) здесь есть?– Нету. Она сюда не долетает. У нее четыре минимальных двигателя, бывает, что и шесть. Вот представьте, если шесть двигателей надо питать, то каким должен быть аккумулятор? То-то же!– А сколько времени уходит на разминирование?– По-разному. Бывает, что и сутки.– Что проще – разминировать или подорвать?– Всегда проще взорвать, конечно. Но бывает так, что вражеские беспилотники оказываются возле гражданских объектов. Тогда взрывать никак нельзя.Представитель подразделения рассказывает, что на разминирование выезжает группа саперов в составе трех человек, но обезвреживает беспилотник самый опытный военный. Ребята слушают с интересом.Трофеи размещены под навесом, смотреть – можно, трогать руками – нельзя. Сфотографировать тоже не получится – телефоны студентам пришлось отдать на КПП.Особенным экспонатом он называет украинский беспилотник "Довбуш". Это уникальная техника, которая летает на искусственном интеллекте, при помощи системы спутникового интернета Starlink.Еще в трофеях украинский "Бобер" – боевая часть 20 килограммов, как и у "Чайки", есть и RQ-20. Это малый разведывательный БПЛА американского производства. Может быть запущен с руки (аналогично авиамодели). Боевая часть у него до 10 килограммов."Все беспилотники - иностранные, западного производства, но название дали украинцы. Ведь комплектуются они уже на Украине", – уточняет взрывотехник.Как стать оператором БПЛАКрым стал первым регионом, где еще в декабре 2024 года, задолго до создания в России Войск беспилотных систем, была запущена системная программа подготовки кадров. Она позволяет участникам получить профессию "Оператор БПЛА" через цикл образовательных практикумов (уже 192 выпускника) и продолжить развитие в турнире "Крымская лига дронов".Проект "Кадровый резерв операторов БПЛА" реализуется по поручению главы Крыма Сергея Аксенова и при кураторстве его помощника Станислава Грецкого, отмечает в комментарии РИА Новости Крым учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.Интенсивная двухнедельная программа подготовки пройдет в Симферополе, Керчи, Евпатории и Ялте. Предусмотрен и формат гонок дронов: "вместо обычного классического экзамена - соревнования друг с другом, когда дрон против дрона", уточняет собеседник, отмечая, что молодежь очень интересуется этим новым и перспективным направлением.Так, студент четвертого курса Таврического колледжа по специальности "Компьютерные системы и комплексы" Марк Сметанин признается корреспонденту РИА Новости Крым, что ему было интересно узнать, как устроены беспилотники, которые способны долететь в Крым, и какую опасность они могут представлять.– Марк, вы участник проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА". Насколько вам пригодится полученная специальность?– В любом случае эта тема сейчас будет развиваться и развиваться, поэтому важно иметь хотя бы базовые знания. Даже просто вести съемку и фотографировать – беспилотники очень помогают.Студентка финансово-экономического колледжа Дарья Сапожникова рассказала РИА Новости Крым, что в будущем хотела бы работать в правоохранительных структурах. И в этой работе беспилотники окажутся большими помощниками."Дроны будут нам помогать осуществлять порядок, мы сможем наблюдать за обстановкой, спасать людей, видеть какие-то угрозы, не только на земле, но и с неба", – считает она.Профессия оператора беспилотников является очень перспективной, она может пригодиться не только на гражданской службе, но и в военном деле, отмечает представитель пункта отборной службы по контракту Денис Александрович.Ранее сообщалось, что силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу.В середине января текущего года президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскРоссия остается одним из лидеров по военной мощи в миреБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152788463_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cbe2a36550f934100750d17fe54aa1b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
новости, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, новости крыма, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), служба по контракту, служба в вс рф по контракту, крым, видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Сколько держит аккумулятор? Какое расстояние могут преодолевать вражеские беспилотники? Какой смертоносный заряд может нести на себе та или иная украинская "птица"? Студенты колледжей и техникумов засыпают вопросами военнослужащих. И они охотно разъясняют, что дроны, которые были сбиты или подавлены над территорией Крыма, рассчитаны на дальность свыше 200 километров, что скорость "птицы" может достигать 120 километров в час, а несут они на себе до 20 килограммов взрывчатки с поражающими элементами.
В Крыму прошла экскурсия для участников проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА". Ребята увидели трофейные беспилотники ВСУ, а также пообщались с опытным дроноводами и взрывотехниками.
Трофеи ВСУ западного производства
– А "Баба Яга" (тяжелый украинский беспилотник, переделанный из сельскохозяйственного в боевой, способен нести до 50 кг – ред.) здесь есть?
– Нету. Она сюда не долетает. У нее четыре минимальных двигателя, бывает, что и шесть. Вот представьте, если шесть двигателей надо питать, то каким должен быть аккумулятор? То-то же!
– А сколько времени уходит на разминирование?
– По-разному. Бывает, что и сутки.
– Что проще – разминировать или подорвать?
– Всегда проще взорвать, конечно. Но бывает так, что вражеские беспилотники оказываются возле гражданских объектов. Тогда взрывать никак нельзя.
Представитель подразделения рассказывает, что на разминирование выезжает группа саперов в составе трех человек, но обезвреживает беспилотник самый опытный военный. Ребята слушают с интересом.
Трофеи размещены под навесом, смотреть – можно, трогать руками – нельзя. Сфотографировать тоже не получится – телефоны студентам пришлось отдать на КПП.
"Это "Бородавочник" – представитель так называемой "электронизационной трубы", по-другому не назовешь. Вот этот, который под пленкой, несет термобарический заряд. Дальше – "Лорд". У него боевая часть больше 20 килограммов. Следующий – барражирующий боеприпас, самолетного типа. Он американский", – проводит экскурсию военный.
Особенным экспонатом он называет украинский беспилотник "Довбуш". Это уникальная техника, которая летает на искусственном интеллекте, при помощи системы спутникового интернета Starlink.
"Видите сверху у него квадрат – это Starlink, а в нижней части полусферический элемент, видите? Это усилитель сигнала", – продолжает взрывотехник, обращаясь к студентам. – Уникальность "Довбуша" еще в чем? Он летит как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрическом приводе, а когда набирает высоту и наводится на цель, у него две камеры стоят – ходовая и наводящая, то двигатели выключаются и он планирует".
Еще в трофеях украинский "Бобер" – боевая часть 20 килограммов, как и у "Чайки", есть и RQ-20. Это малый разведывательный БПЛА американского производства. Может быть запущен с руки (аналогично авиамодели). Боевая часть у него до 10 килограммов.
"Все беспилотники - иностранные, западного производства, но название дали украинцы. Ведь комплектуются они уже на Украине", – уточняет взрывотехник.
Как стать оператором БПЛА
Крым стал первым регионом, где еще в декабре 2024 года, задолго до создания в России Войск беспилотных систем, была запущена системная программа подготовки кадров. Она позволяет участникам получить профессию "Оператор БПЛА" через цикл образовательных практикумов (уже 192 выпускника) и продолжить развитие в турнире "Крымская лига дронов".
Проект "Кадровый резерв операторов БПЛА" реализуется по поручению главы Крыма Сергея Аксенова и при кураторстве его помощника Станислава Грецкого, отмечает в комментарии РИА Новости Крым
учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.
"Ребята, которые пришли на экскурсию, прослушали лекции, было тестирование. Уже к маю они смогут получить официальную профессию управляющего беспилотником, и связать свою жизнь, если захочет, в дальнейшими с силовыми структурами, органами исполнительной власти или же заключить контракт с Минобороны", – сказал он.
Интенсивная двухнедельная программа подготовки пройдет в Симферополе, Керчи, Евпатории и Ялте. Предусмотрен и формат гонок дронов: "вместо обычного классического экзамена - соревнования друг с другом, когда дрон против дрона", уточняет собеседник, отмечая, что молодежь очень интересуется этим новым и перспективным направлением.
"У нас сейчас желающих уже чуть больше 200 человек. Прослушали наши профориентационные лекции где-то полторы-две тысячи учащихся", – добавляет он.
Так, студент четвертого курса Таврического колледжа по специальности "Компьютерные системы и комплексы" Марк Сметанин признается корреспонденту РИА Новости Крым, что ему было интересно узнать, как устроены беспилотники, которые способны долететь в Крым, и какую опасность они могут представлять.
– Марк, вы участник проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА". Насколько вам пригодится полученная специальность?
– В любом случае эта тема сейчас будет развиваться и развиваться, поэтому важно иметь хотя бы базовые знания. Даже просто вести съемку и фотографировать – беспилотники очень помогают.
Студентка финансово-экономического колледжа Дарья Сапожникова рассказала РИА Новости Крым
, что в будущем хотела бы работать в правоохранительных структурах. И в этой работе беспилотники окажутся большими помощниками.
"Дроны будут нам помогать осуществлять порядок, мы сможем наблюдать за обстановкой, спасать людей, видеть какие-то угрозы, не только на земле, но и с неба", – считает она.
Профессия оператора беспилотников является очень перспективной, она может пригодиться не только на гражданской службе, но и в военном деле, отмечает представитель пункта отборной службы по контракту Денис Александрович.
"Участники проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА" – очень перспективные ребята. Ведь это наши будущие специалисты, наши защитники. Парни, например, могут послужить либо срочную службу, либо взамен срочной службы пойти на год по контракту в войска беспилотных систем", – говорит он.
Ранее сообщалось
, что силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу.
В середине января текущего года президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов
к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: