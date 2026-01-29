https://crimea.ria.ru/20260129/prosche-vzorvat-no-my-razminiruem-v-krymu-pokazali-trofeynye-bpla-1152789298.html

Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛА

Сколько держит аккумулятор? Какое расстояние могут преодолевать вражеские беспилотники? Какой смертоносный заряд может нести на себе та или иная украинская... РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Сколько держит аккумулятор? Какое расстояние могут преодолевать вражеские беспилотники? Какой смертоносный заряд может нести на себе та или иная украинская "птица"? Студенты колледжей и техникумов засыпают вопросами военнослужащих. И они охотно разъясняют, что дроны, которые были сбиты или подавлены над территорией Крыма, рассчитаны на дальность свыше 200 километров, что скорость "птицы" может достигать 120 километров в час, а несут они на себе до 20 килограммов взрывчатки с поражающими элементами.В Крыму прошла экскурсия для участников проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА". Ребята увидели трофейные беспилотники ВСУ, а также пообщались с опытным дроноводами и взрывотехниками.Трофеи ВСУ западного производства– А "Баба Яга" (тяжелый украинский беспилотник, переделанный из сельскохозяйственного в боевой, способен нести до 50 кг – ред.) здесь есть?– Нету. Она сюда не долетает. У нее четыре минимальных двигателя, бывает, что и шесть. Вот представьте, если шесть двигателей надо питать, то каким должен быть аккумулятор? То-то же!– А сколько времени уходит на разминирование?– По-разному. Бывает, что и сутки.– Что проще – разминировать или подорвать?– Всегда проще взорвать, конечно. Но бывает так, что вражеские беспилотники оказываются возле гражданских объектов. Тогда взрывать никак нельзя.Представитель подразделения рассказывает, что на разминирование выезжает группа саперов в составе трех человек, но обезвреживает беспилотник самый опытный военный. Ребята слушают с интересом.Трофеи размещены под навесом, смотреть – можно, трогать руками – нельзя. Сфотографировать тоже не получится – телефоны студентам пришлось отдать на КПП.Особенным экспонатом он называет украинский беспилотник "Довбуш". Это уникальная техника, которая летает на искусственном интеллекте, при помощи системы спутникового интернета Starlink.Еще в трофеях украинский "Бобер" – боевая часть 20 килограммов, как и у "Чайки", есть и RQ-20. Это малый разведывательный БПЛА американского производства. Может быть запущен с руки (аналогично авиамодели). Боевая часть у него до 10 килограммов."Все беспилотники - иностранные, западного производства, но название дали украинцы. Ведь комплектуются они уже на Украине", – уточняет взрывотехник.Как стать оператором БПЛАКрым стал первым регионом, где еще в декабре 2024 года, задолго до создания в России Войск беспилотных систем, была запущена системная программа подготовки кадров. Она позволяет участникам получить профессию "Оператор БПЛА" через цикл образовательных практикумов (уже 192 выпускника) и продолжить развитие в турнире "Крымская лига дронов".Проект "Кадровый резерв операторов БПЛА" реализуется по поручению главы Крыма Сергея Аксенова и при кураторстве его помощника Станислава Грецкого, отмечает в комментарии РИА Новости Крым учредитель Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.Интенсивная двухнедельная программа подготовки пройдет в Симферополе, Керчи, Евпатории и Ялте. Предусмотрен и формат гонок дронов: "вместо обычного классического экзамена - соревнования друг с другом, когда дрон против дрона", уточняет собеседник, отмечая, что молодежь очень интересуется этим новым и перспективным направлением.Так, студент четвертого курса Таврического колледжа по специальности "Компьютерные системы и комплексы" Марк Сметанин признается корреспонденту РИА Новости Крым, что ему было интересно узнать, как устроены беспилотники, которые способны долететь в Крым, и какую опасность они могут представлять.– Марк, вы участник проекта "Кадровый резерв операторов БПЛА". Насколько вам пригодится полученная специальность?– В любом случае эта тема сейчас будет развиваться и развиваться, поэтому важно иметь хотя бы базовые знания. Даже просто вести съемку и фотографировать – беспилотники очень помогают.Студентка финансово-экономического колледжа Дарья Сапожникова рассказала РИА Новости Крым, что в будущем хотела бы работать в правоохранительных структурах. И в этой работе беспилотники окажутся большими помощниками."Дроны будут нам помогать осуществлять порядок, мы сможем наблюдать за обстановкой, спасать людей, видеть какие-то угрозы, не только на земле, но и с неба", – считает она.Профессия оператора беспилотников является очень перспективной, она может пригодиться не только на гражданской службе, но и в военном деле, отмечает представитель пункта отборной службы по контракту Денис Александрович.Ранее сообщалось, что силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу.В середине января текущего года президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскРоссия остается одним из лидеров по военной мощи в миреБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов

