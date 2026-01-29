Рейтинг@Mail.ru
Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет
Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет
Россияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии с 1 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии с 1 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный закон "О страховых пенсиях".Однако получать ее в повышенном размере россияне начинают с февраля, уточнили в публикации. По правилам для россиян, достигших 80 лет, фиксированную выплату повышают на 100%.Ранее в региональном Отделении социального фонда России сообщили, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Также сообщалось, что в Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.Кроме того, в первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет

В России с 1 февраля пенсионеры старше 80 лет будут получать повышенную двойную выплату

09:45 29.01.2026 (обновлено: 09:57 29.01.2026)
 
Весна в Севастополе
Весна в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии с 1 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный закон "О страховых пенсиях".
"Согласно федеральному закону, с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости проиндексирован на 7,6% и составляет 9583,69 рублей", – сказано в сообщении.
Однако получать ее в повышенном размере россияне начинают с февраля, уточнили в публикации. По правилам для россиян, достигших 80 лет, фиксированную выплату повышают на 100%.
"Так, повышенная фиксированная выплата для такой категории пенсионеров будет выплачиваться в размере 19 169,38 рублей", – добавили в сообщении.
Ранее в региональном Отделении социального фонда России сообщили, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Также сообщалось, что в Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.
Кроме того, в первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.
