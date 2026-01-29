Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет

https://crimea.ria.ru/20260129/povyshennuyu-dvoynuyu-vyplatu-nachnut-poluchat-pensionery-starshe-80-let-1152769460.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную фиксированную доплату к пенсии с 1 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный закон "О страховых пенсиях".Однако получать ее в повышенном размере россияне начинают с февраля, уточнили в публикации. По правилам для россиян, достигших 80 лет, фиксированную выплату повышают на 100%.Ранее в региональном Отделении социального фонда России сообщили, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Также сообщалось, что в Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.Кроме того, в первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 марта алименты в России будут считать по-новомуВ Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детейВ Крыму изменился порядок оформления единого пособия
09:45 29.01.2026 (обновлено: 09:57 29.01.2026)