Последний день тепла: погода в Крыму на четверг
Последний день тепла: погода в Крыму на четверг
Последний день тепла: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Последний день тепла: погода в Крыму на четверг
В четверг в Крыму сохранится теплая погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром возможны туманы. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится теплая погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром возможны туманы. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков, вечером местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +11...+13 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +4...7 градусов, днем от +7 до +13.
Последний день тепла: погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 29.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
Виды Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится теплая погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром возможны туманы. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на южном побережье до +8; днем +8…+13, в горах +3…+7 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков, вечером местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...13 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +4...7 градусов, днем от +7 до +13.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
