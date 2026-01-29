Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения

https://crimea.ria.ru/20260129/poezda-iz-kryma-vernulis-v-grafik-ili-pribyli-v-punkty-naznacheniya-1152773178.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", которые шли с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту, введены в график движения или прибыли к месту назначения. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В компании принесли пассажирам извинения за неудобства.Накануне вечером четыре поезда задерживались в пути из Крыма. Утром в четверг в пути задерживались два поезда сообщением из Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделалиИсторический максимум: Крымская железная дорога побила рекордВремя в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов
