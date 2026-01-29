Рейтинг@Mail.ru
Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/poezda-iz-kryma-vernulis-v-grafik-ili-pribyli-v-punkty-naznacheniya-1152773178.html
Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения
Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения
с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту, введены в график движения или прибыли к месту назначения. Об этом сообщает компания-перевозчик... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T12:34
2026-01-29T12:34
гранд сервис экспресс
поезд
железная дорога
новости
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126094961_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_b279a506a8950fdb33083ba7b224216b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", которые шли с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту, введены в график движения или прибыли к месту назначения. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В компании принесли пассажирам извинения за неудобства.Накануне вечером четыре поезда задерживались в пути из Крыма. Утром в четверг в пути задерживались два поезда сообщением из Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделалиИсторический максимум: Крымская железная дорога побила рекордВремя в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126094961_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_3048354afa17822d667e23df9e3e4685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд, железная дорога, новости, крым, транспорт
Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения

Задерживавшиеся поезда "Таврия" из Крыма вернулись в график или прибыли в пункт назначения

12:34 29.01.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новые вагоны поезда "Таврия" в обновленной ливрее
Новые вагоны поезда Таврия в обновленной ливрее
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", которые шли с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту, введены в график движения или прибыли к месту назначения. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", которые следовали с задержкой из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.
В компании принесли пассажирам извинения за неудобства.
Накануне вечером четыре поезда задерживались в пути из Крыма. Утром в четверг в пути задерживались два поезда сообщением из Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали
Исторический максимум: Крымская железная дорога побила рекорд
Время в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоездЖелезная дорогаНовостиКрымТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
12:50Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК
12:42В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
12:34Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения
11:52ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами
11:33Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор
11:16В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн
11:08Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд
10:55Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
10:46В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции
10:32Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева
10:28Что изменилось для мигрантов в России
10:16Первый замглавы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО
10:10В Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья
10:02В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт
09:55Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
09:45Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет
09:37В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
09:27Два поезда задерживаются в пути из Крыма
09:17Орлиное под Севастополем обесточено
Лента новостейМолния