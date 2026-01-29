Рейтинг@Mail.ru
Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби
Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби
Предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби могут продлиться два дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби могут продлиться два дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также добавил, что модальности встречи с участием России будут согласовываться до 1 февраля.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности проходили 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В среду Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще один этап в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.По словам госсекретаря США Марко Рубио, новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
россия, дмитрий песков, кремль, переговоры, политика, внешняя политика, украина, оаэ
Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби

Переговоры по Украине в Абу-Даби при необходимости могут продлиться два дня – Песков

13:50 29.01.2026 (обновлено: 13:53 29.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби могут продлиться два дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Может быть, два дня при необходимости, да", - цитирует Пескова РИА Новости.
Он также добавил, что модальности встречи с участием России будут согласовываться до 1 февраля.
Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности проходили 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В среду Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще один этап в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
