Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби
Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби
Предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби могут продлиться два дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T13:50
2026-01-29T13:50
2026-01-29T13:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби могут продлиться два дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также добавил, что модальности встречи с участием России будут согласовываться до 1 февраля.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности проходили 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В среду Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще один этап в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.По словам госсекретаря США Марко Рубио, новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по УкраинеГотов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоЖдать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
https://crimea.ria.ru/20260128/zelenskiy-gotov-obsudit-s-putinym-vopros-territoriy--kogda-eto-vozmozhno-1152745326.html
2026
Новости
Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби
Переговоры по Украине в Абу-Даби при необходимости могут продлиться два дня – Песков
13:50 29.01.2026 (обновлено: 13:53 29.01.2026)