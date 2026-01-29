Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби

https://crimea.ria.ru/20260129/peskov-sdelal-zayavlenie-o-predstoyaschikh-peregovorakh-v-abu-dabi-1152782411.html

Предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби могут продлиться два дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 29.01.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150100237_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_0f526e205c5f593695122252c3886380.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби могут продлиться два дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также добавил, что модальности встречи с участием России будут согласовываться до 1 февраля.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности проходили 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В среду Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще один этап в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.По словам госсекретаря США Марко Рубио, новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по УкраинеГотов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоЖдать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля

