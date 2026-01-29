Первый замглавы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО

https://crimea.ria.ru/20260129/pervyy-zamglavy-administratsii-yalty-dobrovoltsem-otpravilsya-v-zonu-svo-1152770732.html
Первый заместитель главы администрации Ялты отправился в зону специальной военной операции. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.
2026-01-29T10:16
2026-01-29T10:16
2026-01-29T10:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Первый заместитель главы администрации Ялты отправился в зону специальной военной операции. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, в зону СВО направились 10 добровольцев из формирования "Барс-Крым". Она отметила, что все они еще с первых дней оказывали помощь фронту, занимались сбором и доставкой гуманитарной помощи.
ялта
крым
10:16 29.01.2026 (обновлено: 10:33 29.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Первый заместитель главы администрации Ялты отправился в зону специальной военной операции. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, в зону СВО направились 10 добровольцев из формирования "Барс-Крым". Она отметила, что все они еще с первых дней оказывали помощь фронту, занимались сбором и доставкой гуманитарной помощи.
"Среди парней – сотрудники администрации. Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение. Отдельно – своего первого заместителя Сергея Александровича Баннова за то, что добровольно оставил кабинет в администрации ради непростой службы на передовой! За его плечами также множество поездок за ленточку, но теперь на фронт он отправляется добровольцем", — написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что сейчас время, когда нельзя оставаться в стороне.
"А служба Отечеству – общее дело и долг каждого, включая чиновника, быть там, где он больше всего нужен!", — подчеркнула Павленко.
