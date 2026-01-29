Рейтинг@Mail.ru
Первый замглавы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Первый замглавы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО
Первый заместитель главы администрации Ялты отправился в зону специальной военной операции. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Первый заместитель главы администрации Ялты отправился в зону специальной военной операции. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, в зону СВО направились 10 добровольцев из формирования "Барс-Крым". Она отметила, что все они еще с первых дней оказывали помощь фронту, занимались сбором и доставкой гуманитарной помощи.Она подчеркнула, что сейчас время, когда нельзя оставаться в стороне. "А служба Отечеству – общее дело и долг каждого, включая чиновника, быть там, где он больше всего нужен!", — подчеркнула Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновНадежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны
Первый замглавы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО

Первый заместитель главы администрации Ялты в составе "Барс-Крым" отправился в зону СВО

10:16 29.01.2026 (обновлено: 10:33 29.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Первый заместитель главы администрации Ялты отправился в зону специальной военной операции. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, в зону СВО направились 10 добровольцев из формирования "Барс-Крым". Она отметила, что все они еще с первых дней оказывали помощь фронту, занимались сбором и доставкой гуманитарной помощи.
"Среди парней – сотрудники администрации. Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение. Отдельно – своего первого заместителя Сергея Александровича Баннова за то, что добровольно оставил кабинет в администрации ради непростой службы на передовой! За его плечами также множество поездок за ленточку, но теперь на фронт он отправляется добровольцем", — написала Павленко в своем Telegram-канале.
Несколько добровольцев из БАРС-Крым, включая первого заместителя главы Ялты Сергея Баннова, направились в зону СВО
Она подчеркнула, что сейчас время, когда нельзя оставаться в стороне.
"А служба Отечеству – общее дело и долг каждого, включая чиновника, быть там, где он больше всего нужен!", — подчеркнула Павленко.
