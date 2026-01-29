https://crimea.ria.ru/20260129/peremirie-zelenskogo-dlya-rossii-nepriemlemo--lavrov-1152798999.html

Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров также указал, что предыдущий опыт перемирий на Украине показывает, что это время Киев и его западные кураторы используют для перевооружения ВСУ и насильственной мобилизации украинцев для дальнейшей агрессии против РФ.Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией, также заявлял Лавров в четверг в интервью турецким СМИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – ЛавровЗеленский выдвинул условие для перемирияЗеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – МИД Украины

