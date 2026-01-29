Рейтинг@Mail.ru
Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил в четверг... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров также указал, что предыдущий опыт перемирий на Украине показывает, что это время Киев и его западные кураторы используют для перевооружения ВСУ и насильственной мобилизации украинцев для дальнейшей агрессии против РФ.Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией, также заявлял Лавров в четверг в интервью турецким СМИ.
Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров

Зеленский пытается добиться неприемлемого для России перемирия – Лавров

18:37 29.01.2026 (обновлено: 18:54 29.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, для нас неприемлемо", – цитирует РИА Новости выдержку из интервью министра турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
Лавров также указал, что предыдущий опыт перемирий на Украине показывает, что это время Киев и его западные кураторы используют для перевооружения ВСУ и насильственной мобилизации украинцев для дальнейшей агрессии против РФ.
Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.
"Там было четко сказано, что означают гарантии безопасности – отсутствие иностранных военных баз на территории Украины, никаких учений с участием иностранцев, если только такие учения не будут одобрены всеми странами-гарантами – все подробно и конкретно", – напомнил глава МИД РФ.
Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией, также заявлял Лавров в четверг в интервью турецким СМИ.
Лента новостейМолния