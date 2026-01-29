https://crimea.ria.ru/20260129/orlinoe-pod-sevastopolem-obestocheno--1152768762.html
Орлиное под Севастополем обесточено
Населенный пункт Орлиное в севастопольском регионе частично обесточен из-за технологического нарушения в электросетях. Об этом сообщили в"Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Населенный пункт Орлиное в севастопольском регионе частично обесточен из-за технологического нарушения в электросетях. Об этом сообщили в"Севастопольэнерго".Света не будет в ряде домов по улицам: Тюкова, Ласпинская, Ореховая, Пушкина, Приветливая, Кипарисовая, Культурная, переулках Кипарисный, Батилиманский, Дорожный, Трактористов, Западный, Форосский и в коллективном предприятии "Красный Октябрь". Кроме того, из-за аварии обесточены села Яркое поле и Красносельское в Кировском районе Крыма. Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов.Накануне часть Симферопольского района в Крыму была обесточена из-за аварии на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Населенный пункт Орлиное в севастопольском регионе частично обесточен из-за технологического нарушения в электросетях. Об этом сообщили в"Севастопольэнерго".
"В связи с аварийно-восстановительными работами 29 января с 09:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии села Орлиное", - говорится в сообщении.
Света не будет в ряде домов по улицам: Тюкова, Ласпинская, Ореховая, Пушкина, Приветливая, Кипарисовая, Культурная, переулках Кипарисный, Батилиманский, Дорожный, Трактористов, Западный, Форосский и в коллективном предприятии "Красный Октябрь".
Кроме того, из-за аварии обесточены села Яркое поле и Красносельское в Кировском районе Крыма. Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов.
Накануне часть Симферопольского района в Крыму была обесточена из-за аварии
на сетях.
