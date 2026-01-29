Рейтинг@Mail.ru
Орлиное под Севастополем обесточено - РИА Новости Крым, 29.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260129/orlinoe-pod-sevastopolem-obestocheno--1152768762.html
Орлиное под Севастополем обесточено
Орлиное под Севастополем обесточено - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Орлиное под Севастополем обесточено
Населенный пункт Орлиное в севастопольском регионе частично обесточен из-за технологического нарушения в электросетях. Об этом сообщили в"Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Населенный пункт Орлиное в севастопольском регионе частично обесточен из-за технологического нарушения в электросетях. Об этом сообщили в"Севастопольэнерго".Света не будет в ряде домов по улицам: Тюкова, Ласпинская, Ореховая, Пушкина, Приветливая, Кипарисовая, Культурная, переулках Кипарисный, Батилиманский, Дорожный, Трактористов, Западный, Форосский и в коллективном предприятии "Красный Октябрь". Кроме того, из-за аварии обесточены села Яркое поле и Красносельское в Кировском районе Крыма. Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов.Накануне часть Симферопольского района в Крыму была обесточена из-за аварии на сетях.
РИА Новости Крым
Орлиное под Севастополем обесточено

Из-за аварии на сетях частично обесточено село Орлиное под Севастополем

09:17 29.01.2026
 
Энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Населенный пункт Орлиное в севастопольском регионе частично обесточен из-за технологического нарушения в электросетях. Об этом сообщили в"Севастопольэнерго".

"В связи с аварийно-восстановительными работами 29 января с 09:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии села Орлиное", - говорится в сообщении.

Света не будет в ряде домов по улицам: Тюкова, Ласпинская, Ореховая, Пушкина, Приветливая, Кипарисовая, Культурная, переулках Кипарисный, Батилиманский, Дорожный, Трактористов, Западный, Форосский и в коллективном предприятии "Красный Октябрь".
Кроме того, из-за аварии обесточены села Яркое поле и Красносельское в Кировском районе Крыма. Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов.
Накануне часть Симферопольского района в Крыму была обесточена из-за аварии на сетях.
