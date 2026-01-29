Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники
Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники
Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии фронта. За сутки в боях уничтожены больше 1150 украинских боевиков и свыше 100 единиц вражеской техники,... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T14:41
2026-01-29T14:41
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии фронта. За сутки в боях уничтожены больше 1150 украинских боевиков и свыше 100 единиц вражеской техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. Также в этом регионе ведутся бои в районах Пролетарского и Кондратовки. На Харьковском направлении уничтожают противника вблизи Графского, Революционного и Волчанских Хуторов. Киев потерял свыше 90 человек, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ.Подразделения "Запада" нанесли поражения формированиям противника в Кутьковке, Ковшаровке и Глушковке Харьковской области, а также в Яровой, Дробышево, Ильичевке и Коровьем Яре ДНР. Ликвидированы больше 190 военных, американский бронеавтомобиль, 17 авто и два артиллерийских орудия, а также шесть складов боеприпасов."Южная" группировка громит ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. На этом направлении Украина потеряла до 150 боевиков, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили свыше 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 авто, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия возле Шевченко, Новогригоровки, Белозерского, Белицкого, Новоалександровки, Кутузовки, Гришино, Томского и Райского в ДНР.Войска "Востока" ведут бои в районах населенных пунктов Зарница, Барвиновка, Любицкое, Верхняя Терса, Долинка и Комсомольское Запорожской области. Ликвидированы больше 350 военных противника, танк, две боевые бронированные машины и 17 авто.Подразделения "Днепра" нанесли поражения вооруженным силам Украины в Веселянке Запорожской области и Садовом Херсонской области. Уничтожены до 45 военных, восемь авто и станция РЭБ.Средствами ПВО перехвачены 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники

Новости СВО: за сутки уничтожено еще 1150 солдат и сотни единиц военной техники Киева

14:41 29.01.2026
 
Военнослужащие бригады "Север"
Военнослужащие бригады Север - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии фронта. За сутки в боях уничтожены больше 1150 украинских боевиков и свыше 100 единиц вражеской техники, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. Также в этом регионе ведутся бои в районах Пролетарского и Кондратовки.
На Харьковском направлении уничтожают противника вблизи Графского, Революционного и Волчанских Хуторов. Киев потерял свыше 90 человек, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ.
Подразделения "Запада" нанесли поражения формированиям противника в Кутьковке, Ковшаровке и Глушковке Харьковской области, а также в Яровой, Дробышево, Ильичевке и Коровьем Яре ДНР. Ликвидированы больше 190 военных, американский бронеавтомобиль, 17 авто и два артиллерийских орудия, а также шесть складов боеприпасов.
"Южная" группировка громит ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. На этом направлении Украина потеряла до 150 боевиков, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили свыше 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 авто, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия возле Шевченко, Новогригоровки, Белозерского, Белицкого, Новоалександровки, Кутузовки, Гришино, Томского и Райского в ДНР.
Войска "Востока" ведут бои в районах населенных пунктов Зарница, Барвиновка, Любицкое, Верхняя Терса, Долинка и Комсомольское Запорожской области. Ликвидированы больше 350 военных противника, танк, две боевые бронированные машины и 17 авто.
Подразделения "Днепра" нанесли поражения вооруженным силам Украины в Веселянке Запорожской области и Садовом Херсонской области. Уничтожены до 45 военных, восемь авто и станция РЭБ.
Средствами ПВО перехвачены 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости СВО
Министерство обороны РФ
ВСУ (Вооруженные силы Украины)
Вооруженные силы России
Потери ВСУ
Группировка войск "Южная"
Группировка войск "Север"
Группировка войск "Восток"
Группировка войск "Запад"
Группировка войск "Днепр"
Группировка войск "Центр"
 
