Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники

Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии фронта. За сутки в боях уничтожены больше 1150 украинских боевиков и свыше 100 единиц вражеской техники,... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T14:41

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152570643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4fa804860406d3052ce4c0f28448d23.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии фронта. За сутки в боях уничтожены больше 1150 украинских боевиков и свыше 100 единиц вражеской техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. Также в этом регионе ведутся бои в районах Пролетарского и Кондратовки. На Харьковском направлении уничтожают противника вблизи Графского, Революционного и Волчанских Хуторов. Киев потерял свыше 90 человек, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ.Подразделения "Запада" нанесли поражения формированиям противника в Кутьковке, Ковшаровке и Глушковке Харьковской области, а также в Яровой, Дробышево, Ильичевке и Коровьем Яре ДНР. Ликвидированы больше 190 военных, американский бронеавтомобиль, 17 авто и два артиллерийских орудия, а также шесть складов боеприпасов."Южная" группировка громит ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. На этом направлении Украина потеряла до 150 боевиков, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили свыше 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 авто, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия возле Шевченко, Новогригоровки, Белозерского, Белицкого, Новоалександровки, Кутузовки, Гришино, Томского и Райского в ДНР.Войска "Востока" ведут бои в районах населенных пунктов Зарница, Барвиновка, Любицкое, Верхняя Терса, Долинка и Комсомольское Запорожской области. Ликвидированы больше 350 военных противника, танк, две боевые бронированные машины и 17 авто.Подразделения "Днепра" нанесли поражения вооруженным силам Украины в Веселянке Запорожской области и Садовом Херсонской области. Уничтожены до 45 военных, восемь авто и станция РЭБ.Средствами ПВО перехвачены 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

ru-RU

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"