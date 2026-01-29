https://crimea.ria.ru/20260129/novaya-kukhnya-i-dushevaya-v-krymu-adaptirovali-dom-boytsa-svo-s-invalidnostyu-1152752605.html

Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью

Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью

В Крыму уже два десятка ветеранов спецоперации с инвалидностью живут в адаптированных квартирах и домах. Одним из участников специальной программы "Доступная... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T18:10

2026-01-29T18:10

2026-01-29T18:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму уже два десятка ветеранов спецоперации с инвалидностью живут в адаптированных квартирах и домах. Одним из участников специальной программы "Доступная среда" стал Игорь Мизилин из Раздольненского района полуострова. Ветеран, у которого корреспонденты РИА Новости Крым побывали в гостях, признается: теперь красиво и удобно, и хочется сделать пространство вокруг себя еще лучше. Хочется жить и работать.Месяц на адаптацию жилья"Узнал об этой программе в фонде "Защитники Отечества", от своего куратора по Раздольненскому району Светланы Головатой. Приехала комиссия, посмотрели, как живем. Заявку отправили в Москву, там одобрили. Выдали список того, что мне по нозологии положено. И очень быстро все сделали. Кухню установили за день. У нас ведь кухни не было от слова совсем. Газовая плита да маленький столик – такой старый, что за ним еще Пушкин стихи сочинял (смеется). Теперь все под рукой, очень удобно", – рассказывает хозяин дома, встречая гостей.Кроме новой и удобной кухни в доме также появилась и удобная душевая кабинка, со стульчиком, что важно для человека с ампутацией нижней конечности, прикроватный стол и рабочий стол с моноблоком, робот-пылесос, умная колонка и большой обеденный стол со стульями. И еще по мелочи: умные розетки-выключатели, датчики на воду, газ, пожароизвещатель, домофон. На все работы – вместе с доставкой, установкой, утверждением документов – ушло не больше месяца, уточняет Мизилин.– А вам-то новая кухня нравится? – уточняю у жены Веры.– Восторг! Давно мечтала, но все денег не могли накопить. У нас в селе нет больших заработков, в поле работаю в сезон. На луке, морковке, свекле, капусте. Теперь и телевизор на кухню купили, и холодильник в рассрочку взяли. Сразу ведь хочется, чтобы все новенькое, красивое.Новая кухня до сих пор украшена новогодней мишурой. Дождик на стене закреплен в форме буквы Z. Так и должно быть, говорят. Семья у Мизилиных большая - четверо сыновей. У старших, Александра и Алексея - уже свои семьи, дети. Младший сын Вова - детсадовец. Сегодня он дома, отпросился у мамы. А Юра - ученик четвертого класса. Он сейчас в школе. У него контрольная. Его ждут с "пятеркой".Ушел на фронт за старшим сыном"На фронт Игорь ушел в марте 2023 года. Его было не остановить. Мы очень за него переживали, прям ужасно было, когда на связь не выходил – ревели. Потом предчувствия у меня были плохие. Это когда он уже ранен был. Старший не сказал, что батя в госпитале. У меня тогда с сердцем плохо было. Тяжело пережила ранение старшего сына. Он после "срочки" контракт подписал. И через две недели узнал, что началась СВО. Как раз "Азовсталь" брали. Там ему ногу и прострелили", – вспоминает Мизина.Именно после ранения сына Игорь и решил, что пора идти на фронт. До этого он - строитель электрик и сварщик – "строил укрепы" в Запорожской области. Но, прихватив с собою кума, уехал воевать. Контакт заключил с ЧВК – в Минобороны ему тогда - многодетному отцу, разменявшему шестой десяток, отказали. Хотел, чтобы позывной дали "Бизон", это прозвище с ним еще со школы. Но оказалось, что "бизонов" на фронте много. Стал "Мизигором".Тут же, в комнате, стоит коляска. Но хозяин признается: "Редкий случай, когда в ней катаюсь".Жена вспоминает, как после ростовского госпиталя мужа перевели на лечение в Питер, а потом - в Симферополь. Тут аппарат Илизарова, в котором пациент находился десять месяцев - сняли, конечность загипсовали. А потом и вовсе ампутировали - кости не срастались, нога начала гнить. Если бы ждали дольше, не исключено, что ампутация была бы выше. А "жить без колена сложнее". Денег на билет до Москвы пациенту помогли собрать знакомые волонтеры. Оперировали в столице.– Вера, как приняли то, что муж теперь без ноги?– Да нормально. Как-то сразу привыкла. У нас здесь много таких, кто приходит с СВО. У кого руки, у кого ноги нету. Ничего, есть протезы. Он мне вообще заявил, мол, если бы мне две ноги ампутировали, я бы домой не вернулся. Отругала его, ты, говорю, нормальный вообще, как я без тебя!Муж стоит рядом и улыбается. Знает, что любимый. Совсем скоро ему ехать в Питер, за вторым, постоянным протезом. Сейчас он ходит на тренировочном. Еще для купания протез обещали выдать. Потом в Краснодар – на реабилитацию.– Игорь Николаевич, что дальше делать будете? Расскажите о планах после реабилитации?– Ну что рассказывать? Вот, жилье нам адаптировали, пинка, что называется, дали волшебного. Теперь мы начали пристраиваться, забор хотим новый поставить. Станки взяли. ЧПУ-шный фрезерный и лазерно-гравировальный, еще хочу по металлу - холодной ковки взять. Хочу мастерскую открыть. А пока мыло варю. Жена подругам предлагает (улыбается).Жена Вера тут же с улыбкой добавляет: "Еще он собаку хочет взять, большую. Говорит, что собака должна быть собакой. А маленькую, которая у нас во дворе бегает, он так и называет - Чепухой. Ее когда-то сын притащил, пожалел, так и живет с нами".Как работает программа адаптации жильяОбследованием жилищных условий ветеранов СВО, которым установлена инвалидность и жилье которых нуждается в адаптации, занимается фонд "Защитники Отечества". Сотрудники госфонда совместно с комиссиями, которые созданы при администрациях городов и районов, проводят обследования жилых помещений, где проживают инвалиды – ветераны СВО. Акты обследования направляются в центральный аппарат в Москве на согласование, где подтверждается необходимость адаптировать жилье, и выделяются деньги на ремонт, закупку необходимого.Сбор заявок ведется во всех филиалах фонда. Адаптация жилого помещения подразумевает замену дверных проемов, реконструкцию санузла, установку системы "Умный дом". Кроме того, возможно приобретение специализированной кухонной мебели."По состоянию на 2024-2025 годы в Крыму проведена адаптация жилища у 23 ветеранов СВО. Более того, мы сейчас регулярно, раза три в неделю выезжаем в разные регионы Крыма. Заявки от ребят поступают. Вопрос востребованный. Ребята демобилизуются, приходят, предоставляют необходимые документы. И уже тогда мы действуем в соответствии с порядком", – пояснила в комментарии РИА Новости Крым социальный координатор сектора по делам инвалидов регионального фонда "Защитники Отечества" Юлия Ацута.По ее словам, есть несколько важных условий для участия в программе: адаптация проводится только в том жилище, где прописан ветеран СВО. Если это жилье не принадлежит участнику СВО, то должны быть получены согласия от всех собственников. Но были и такие случаи, когда адаптировали и съемное жилье, если все оформлено по договору, официально, уточняет она.Ранее сообщалось, что по состоянию на декабрь 2024 года, в Крыму пятерым ветеранам спецоперации с инвалидностью адаптировали жилье в рамках специальной программы, сообщала тогда министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская. В мае того же года поступило восемь заявок на участие в программе по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью, рассказывал РИА Новости Крым руководитель регионального отделения фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в КрымуВ Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкойБолее 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО

