https://crimea.ria.ru/20260129/nayden-potentsialno-prigodnyy-dlya-zhizni-kosmicheskiy-bliznets-zemli--1152781301.html

Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли

Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли

Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T19:31

2026-01-29T19:31

2026-01-29T19:31

космос

земля

наука и технологии

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/80/1107768073_0:50:966:593_1920x0_80_0_0_37ef03fb494c54c95e42aacdfae31199.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.По данным ученых, планета находится в 146 световых годах от Земли.Планета была обнаружена на основе данных космического телескопа НАСА "Кеплер", в рамках миссии K2. Сведения были получены еще в 2017 году. По расчетам ученых, радиус HD 137010 b всего на 6% больше земного, а вероятность того, что она находится в зоне обитаемости своей звезды, составляет примерно 50%. Один оборот вокруг своей звезды планета делает за 355 земных суток.При этом температура на поверхности может быть очень низкой — менее -70 градусов Цельсия, так как звезда системы тусклее и холоднее Солнца.Исследователи отмечают, что если статус HD 137010 b как экзопланеты подтвердится, она станет одной из ближайших к Земле планет с похожими характеристиками.Ранее ученые открыли первую в 2026 году комету. Предположительно, это небесное тело является осколком Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по ЗемлеУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуНазвано количество запущенных Россией космических ракет в 2025 году

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, земля, наука и технологии, новости, в мире