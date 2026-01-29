Рейтинг@Mail.ru
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T19:31
2026-01-29T19:31
космос
земля
наука и технологии
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.По данным ученых, планета находится в 146 световых годах от Земли.Планета была обнаружена на основе данных космического телескопа НАСА "Кеплер", в рамках миссии K2. Сведения были получены еще в 2017 году. По расчетам ученых, радиус HD 137010 b всего на 6% больше земного, а вероятность того, что она находится в зоне обитаемости своей звезды, составляет примерно 50%. Один оборот вокруг своей звезды планета делает за 355 земных суток.При этом температура на поверхности может быть очень низкой — менее -70 градусов Цельсия, так как звезда системы тусклее и холоднее Солнца.Исследователи отмечают, что если статус HD 137010 b как экзопланеты подтвердится, она станет одной из ближайших к Земле планет с похожими характеристиками.Ранее ученые открыли первую в 2026 году комету. Предположительно, это небесное тело является осколком Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад.
космос
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
космос, земля, наука и технологии, новости, в мире
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли

Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету в 146 световых годах от Земли

19:31 29.01.2026
 
© NASA/ Scott KellyЗемля снятая с Международной космической станции
Земля снятая с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.
По данным ученых, планета находится в 146 световых годах от Земли.
"Это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу, достаточно яркой для проведения существенных последующих наблюдений", — говорится в публикации.
Планета была обнаружена на основе данных космического телескопа НАСА "Кеплер", в рамках миссии K2. Сведения были получены еще в 2017 году. По расчетам ученых, радиус HD 137010 b всего на 6% больше земного, а вероятность того, что она находится в зоне обитаемости своей звезды, составляет примерно 50%. Один оборот вокруг своей звезды планета делает за 355 земных суток.
При этом температура на поверхности может быть очень низкой — менее -70 градусов Цельсия, так как звезда системы тусклее и холоднее Солнца.
Исследователи отмечают, что если статус HD 137010 b как экзопланеты подтвердится, она станет одной из ближайших к Земле планет с похожими характеристиками.
Ранее ученые открыли первую в 2026 году комету. Предположительно, это небесное тело является осколком Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад.
