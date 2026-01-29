https://crimea.ria.ru/20260129/nayden-potentsialno-prigodnyy-dlya-zhizni-kosmicheskiy-bliznets-zemli--1152781301.html
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T19:31
2026-01-29T19:31
2026-01-29T19:31
космос
земля
наука и технологии
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/80/1107768073_0:50:966:593_1920x0_80_0_0_37ef03fb494c54c95e42aacdfae31199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.По данным ученых, планета находится в 146 световых годах от Земли.Планета была обнаружена на основе данных космического телескопа НАСА "Кеплер", в рамках миссии K2. Сведения были получены еще в 2017 году. По расчетам ученых, радиус HD 137010 b всего на 6% больше земного, а вероятность того, что она находится в зоне обитаемости своей звезды, составляет примерно 50%. Один оборот вокруг своей звезды планета делает за 355 земных суток.При этом температура на поверхности может быть очень низкой — менее -70 градусов Цельсия, так как звезда системы тусклее и холоднее Солнца.Исследователи отмечают, что если статус HD 137010 b как экзопланеты подтвердится, она станет одной из ближайших к Земле планет с похожими характеристиками.Ранее ученые открыли первую в 2026 году комету. Предположительно, это небесное тело является осколком Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по ЗемлеУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуНазвано количество запущенных Россией космических ракет в 2025 году
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/80/1107768073_53:0:912:644_1920x0_80_0_0_eb966ad162b5c920f42e653057a6ce22.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, земля, наука и технологии, новости, в мире
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету в 146 световых годах от Земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Международная группа ученых из Австралии, США, Британии и Дании обнаружила планету HD 137010 b, которая может быть пригодна для жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.
По данным ученых, планета находится в 146 световых годах от Земли.
"Это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу, достаточно яркой для проведения существенных последующих наблюдений", — говорится в публикации.
Планета была обнаружена на основе данных космического телескопа НАСА "Кеплер", в рамках миссии K2. Сведения были получены еще в 2017 году. По расчетам ученых, радиус HD 137010 b всего на 6% больше земного, а вероятность того, что она находится в зоне обитаемости своей звезды, составляет примерно 50%. Один оборот вокруг своей звезды планета делает за 355 земных суток.
При этом температура на поверхности может быть очень низкой — менее -70 градусов Цельсия, так как звезда системы тусклее и холоднее Солнца.
Исследователи отмечают, что если статус HD 137010 b как экзопланеты подтвердится, она станет одной из ближайших к Земле планет с похожими характеристиками.
Ранее ученые открыли
первую в 2026 году комету. Предположительно, это небесное тело является осколком Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: