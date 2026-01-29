https://crimea.ria.ru/20260129/minoborony-i-minpromtorg-zapustili-servis-podderzhki-innovatsiy-v-opk-1152777977.html
Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК
Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК
Минобороны России совместно с Минпромторгом запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Минобороны России совместно с Минпромторгом запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Поддержка и сопровождение таких инициатив будет осуществляться под эгидой проекта "Воентех", созданного Минобороны России совместно с движением "Народный фронт". Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия "большого" и "народного" ОПК, научную деятельность и институты развития.Отбор заявок будет проводиться на постоянной основе.Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов, которые будут реализованы в течение двух лет.Одна из ключевых задач сервиса – снятие коммуникационных барьеров между разработчиками новых решений и заказчиками.Участие в проекте состоит из нескольких этапов: подача заявки, получение задачи, выбор меры поддержки, создание инновационного решения и подтверждение заявленных характеристик. Цифровое взаимодействие участников на всех этапах процесса в дальнейшем планируется также реализовать на платформе ГИСП.
Поддержка и сопровождение таких инициатив будет осуществляться под эгидой проекта "Воентех", созданного Минобороны России совместно с движением "Народный фронт". Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия "большого" и "народного" ОПК, научную деятельность и институты развития.
Отбор заявок будет проводиться на постоянной основе.
"Новый сервис направлен на ускоренное внедрение инноваций: от этапа идеи до создания продукта и поддержки его производства. "Воронка" поиска расширена за счет привлечения гражданских институтов развития. В числе технологических приоритетов – наземные робототехнические комплексы, воздушные и водные беспилотные системы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, медико-биологические решения", - рассказали в МО.
Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов, которые будут реализованы в течение двух лет.
Одна из ключевых задач сервиса – снятие коммуникационных барьеров между разработчиками новых решений и заказчиками.
Участие в проекте состоит из нескольких этапов: подача заявки, получение задачи, выбор меры поддержки, создание инновационного решения и подтверждение заявленных характеристик. Цифровое взаимодействие участников на всех этапах процесса в дальнейшем планируется также реализовать на платформе ГИСП.
"Привлечение к работе технополиса "Эра" поможет перспективным проектам получить комплексное сопровождение от компетентных специалистов на каждом этапе. Это значительно повысит эффективность работы в рамках инициативы", - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский.
