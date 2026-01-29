https://crimea.ria.ru/20260129/minoborony-i-minpromtorg-zapustili-servis-podderzhki-innovatsiy-v-opk-1152777977.html

Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК

2026-01-29T12:50

россия

министерство обороны рф

новости сво

минпромторг рф

оборонно-промышленный комплекс россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Минобороны России совместно с Минпромторгом запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Поддержка и сопровождение таких инициатив будет осуществляться под эгидой проекта "Воентех", созданного Минобороны России совместно с движением "Народный фронт". Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия "большого" и "народного" ОПК, научную деятельность и институты развития.Отбор заявок будет проводиться на постоянной основе.Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов, которые будут реализованы в течение двух лет.Одна из ключевых задач сервиса – снятие коммуникационных барьеров между разработчиками новых решений и заказчиками.Участие в проекте состоит из нескольких этапов: подача заявки, получение задачи, выбор меры поддержки, создание инновационного решения и подтверждение заявленных характеристик. Цифровое взаимодействие участников на всех этапах процесса в дальнейшем планируется также реализовать на платформе ГИСП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

2026

