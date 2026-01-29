Рейтинг@Mail.ru
Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраля - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраля - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей, на второго ребенка – до 963 тысяч рублей с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка теперь составит 28,5 тысяч рублей. Выплата женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", составит 76,5 тысяч рублей.Мишустин добавил, что 1 февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года.Он отметил, что речь идет о выплатах семьям с детьми, Героям России, Героям труда, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, людям с инвалидностью и другим категориям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 летС 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублейВ Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей
Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраля

15:16 29.01.2026 (обновлено: 15:28 29.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей, на второго ребенка – до 963 тысяч рублей с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"В текущем году почти до 730 тысяч рублей вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка и до 963 тысяч - на второго и последующих детей", - сказал он.
Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка теперь составит 28,5 тысяч рублей. Выплата женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", составит 76,5 тысяч рублей.
Мишустин добавил, что 1 февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года.
Он отметил, что речь идет о выплатах семьям с детьми, Героям России, Героям труда, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, людям с инвалидностью и другим категориям.
"Для индексации всех этих мер господдержки никаких заявлений оформлять не надо. Она пройдет автоматически. Выплаты поступят гражданам по привычному графику", - сказал глава правительства.
