Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраля

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей, на второго ребенка – до 963 тысяч рублей с 1 февраля. Об этом сообщил...

2026-01-29T15:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей, на второго ребенка – до 963 тысяч рублей с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка теперь составит 28,5 тысяч рублей. Выплата женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", составит 76,5 тысяч рублей.Мишустин добавил, что 1 февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года.Он отметил, что речь идет о выплатах семьям с детьми, Героям России, Героям труда, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, людям с инвалидностью и другим категориям.

