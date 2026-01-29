https://crimea.ria.ru/20260129/mastera-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-pomogut-boytsam-svo-art-terapiey-1152752107.html

Мастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапией

В Крыму откроются курсы арт-терапии для бойцов СВО, их жен и детей. Подобные уже несколько лет действуют в разных городах России. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму откроются курсы арт-терапии для бойцов СВО, их жен и детей. Подобные уже несколько лет действуют в разных городах России. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая. Проект организован и будет поддерживаться АНО "Лисена Арт". Эта организация имеет трехлетний опыт подобных творческих студий, которые помогают психологической разгрузке ветеранов СВО и членам их семей. Центры организации основаны и успешно работают в Москве, Донецке, Луганске, Мелитополе, Нижнем Новгороде. Теперь аналогичный откроют в Крыму."Они на нас вышли в самом конце декабря. Очень быстро все закрутилось, несмотря на новогодние праздники. У Палаты несколько лет тому было подписано соглашение с симферопольским Колледжем сервиса и дизайна. Ребята из колледжа очень много помогают СВО – шьют бахилы и многое другое. Там и проведем первые мастер-классы", – сказала представитель организации в Крыму.Затем же занятия переместятся в помещение ремесленной палаты Крыма, но будут проходить не только там. Обязательно создадут выездные мастер-классы."Например, одна из членов нашей палаты в одном из заброшенных ресторанов, который она взяла под себя, проведет кулинарные мастер-классы. В Судаке у нас есть кузнец, кстати, и сам бывший участник СВО", – рассказала Гордецкая.Занятия будет проходить не только по декоративно-прикладному искусству, но и по театральному, а также литературному творчеству: помимо Ремесленной палаты в деле будут задействованы региональное отделение Союза художников, Союз писателей Крыма, различные общественные организации ветеранов СВО, театральные студии, Дом предпринимателей, фонд "Защитники Отечества" и другие организации."Есть такая женщина Ирина Бугрышева. Она специалист по массажу. И она разработала методику короткого массажа для всех, чтобы родные могли помочь своим мужьям, братьям, отцам выходить из сложных психологических ситуаций с помощью телесных практик. Она подготовила нам презентацию", – привела пример Наталья Гордецкая.Занятия начнутся уже с февраля, расписание можно посмотреть и записаться на мастер-классы с помощью социальных сетей.В группах будут заниматься не более 10 человек, причем обучение рассчитано не на единоразовые уроки, а на курсы."Также мы планируем на площадке нашей ремесленной палаты создавать регулярные вернисажи произведений искусства, которые "родятся" у участников курсов, проводить литературные, театральные встречи", – сказала она."Мы пока делаем упор на декоративно-прикладное искусство, театр, живопись. Будем приглашать психологов, которые помогут нам усовершенствовать наши занятия с точки зрения арт-терапии. Опять же рассчитываем на обязательный обмен практиками со специалистами центров "Лисена арт" в других городах, которые имеют свой трехлетний опыт", – дополнила Гордецкая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставкиСила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВОСВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков

