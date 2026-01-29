https://crimea.ria.ru/20260129/lavrov-prokommentiroval-zayavlenie-rubio-o-garantiyakh-bezopasnosti-ukraine-1152783762.html

Лавров прокомментировал заявление Рубио о гарантиях безопасности Украине

Лавров прокомментировал заявление Рубио о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Лавров прокомментировал заявление Рубио о гарантиях безопасности Украине

Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности Украине договаривались Вашингтон и Киев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров... РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности Украине договаривались Вашингтон и Киев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам.Ранее госсекретарь США Марко Рубил сообщил о якобы достижении общего соглашения по гарантиям безопасности. По его словам, предполагается развертывание на Украине небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем и поддержку со стороны Штатов.Министр подчеркнул, что политические вопросы урегулирования на Украине были обозначены президентом РФ и они сохраняют свою силу."Все остальное оставляем на совести наших украинских, американских коллег, которые в последние несколько дней делали неоднократные, многочисленные заявления", - добавил он.Глава МИД РФ также указал, что Москва, в отличие от Киева и Вашингтона, не комментирует детали переговоров, которые "должны проходить в конфиденциальной тишине".В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева Остался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине

