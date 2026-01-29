Рейтинг@Mail.ru
2026-01-29
2026-01-29T14:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности Украине договаривались Вашингтон и Киев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам.Ранее госсекретарь США Марко Рубил сообщил о якобы достижении общего соглашения по гарантиям безопасности. По его словам, предполагается развертывание на Украине небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем и поддержку со стороны Штатов.Министр подчеркнул, что политические вопросы урегулирования на Украине были обозначены президентом РФ и они сохраняют свою силу."Все остальное оставляем на совести наших украинских, американских коллег, которые в последние несколько дней делали неоднократные, многочисленные заявления", - добавил он.Глава МИД РФ также указал, что Москва, в отличие от Киева и Вашингтона, не комментирует детали переговоров, которые "должны проходить в конфиденциальной тишине".В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.
россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, марко рубио, политика, внешняя политика, новости
Лавров прокомментировал заявление Рубио о гарантиях безопасности Украине

Россия не знает о договоренностях США и Украины по гарантиям безопасности Киеву – Лавров

14:49 29.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности Украине договаривались Вашингтон и Киев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам.
Ранее госсекретарь США Марко Рубил сообщил о якобы достижении общего соглашения по гарантиям безопасности. По его словам, предполагается развертывание на Украине небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем и поддержку со стороны Штатов.
"Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику", - цитирует Лаврова РИА Новости.
Министр подчеркнул, что политические вопросы урегулирования на Украине были обозначены президентом РФ и они сохраняют свою силу.
"Все остальное оставляем на совести наших украинских, американских коллег, которые в последние несколько дней делали неоднократные, многочисленные заявления", - добавил он.
Глава МИД РФ также указал, что Москва, в отличие от Киева и Вашингтона, не комментирует детали переговоров, которые "должны проходить в конфиденциальной тишине".
"Те, кто пытаются всякие делать заявления, о чем там говорят, кто кому чего обещал, те просто не очень корректно относятся к переговорной практике и приличиям", - подчеркнул он.
В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.
Россия Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ) Украина США Марко Рубио Политика Внешняя политика Новости
 
