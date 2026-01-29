Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в четверг свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРООПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в четверг свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга

СИМФЕРООПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в четверг свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
