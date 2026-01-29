https://crimea.ria.ru/20260129/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-chetverga-1152767214.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в четверг свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРООПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в четверг свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
