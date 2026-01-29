https://crimea.ria.ru/20260129/krymskim-veteranam-svo-uprostyat-oplatu-proezda-na-reabilitatsiyu-1152773323.html

Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию. Об этом сообщили в отделении Социального Фонда России по республике.Так, с января 2026 года демобилизованные участники СВО смогут сами выбирать, как им оплатят дорогу к месту лечения и обратно. Как и раньше, можно будет получить компенсацию после поездки, но появится и новый вариант – заранее оформить проездной билет.Новый порядок будет действовать для заявлений, поданных с 2026 года.Оплата проезда или компенсация предоставляется на любые виды транспорта — поезд, самолет, автомобиль, автобус или водный транспорт. Проездной билет будут оформлять одновременно с одобрением направления на лечение. При подаче заявления участник СВО сразу сможет указать, какой способ оплаты ему удобнее.Также ветераны смогут приезжать на реабилитацию вместе с сопровождающими. Проезд, проживание и питание сопровождающих оплачиваются в тех случаях, если у участника СВО первая группа инвалидности или есть медицинские показания для сопровождения."Ветераны специальной военной операции, начиная с 2025 года в особом порядке получают медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных Социальному фонду реабилитационных центрах. Восстановительное лечение демобилизованные военнослужащие проходят в 12 центрах реабилитации фонда. Медучреждения располагаются в городах Омске, Анапе, в Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Кировской, Омской, Томской, Астраханской, Тюменской, Кемеровской областях, а также в Республике Хакасия", – напомнили в отделении.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет льготы в сфере образования для семей погибших СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семейПутин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТОДобровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет

