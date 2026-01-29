Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и брата

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Жителя Ленинского района Крыма могут отправить на принудительное лечение за убийство матери и брата. Уголовное дело передано в суд, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Трагедия произошла 29 августа 2025 года. В ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом своей 47-летней матери и не менее двадцати – своему спящему 23-летнему брату. От полученных ран потерпевшие скончались на месте.Обвиняемый был оперативно задержан работниками органов внутренних дел.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Крыма утвердила постановление о применении мер медицинского характера в отношении фигуранта дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублейКрымчанин убил мать-пенсионеркуЖитель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого
крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, ленинский район, убийство, происшествия
14:31 29.01.2026 (обновлено: 14:33 29.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Жителя Ленинского района Крыма могут отправить на принудительное лечение за убийство матери и брата. Уголовное дело передано в суд, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
Трагедия произошла 29 августа 2025 года. В ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом своей 47-летней матери и не менее двадцати – своему спящему 23-летнему брату. От полученных ран потерпевшие скончались на месте.
Обвиняемый был оперативно задержан работниками органов внутренних дел.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюНа месте жестокого убийства матери и брата в Ленинском районе Крыма
На месте жестокого убийства матери и брата в Ленинском районе Крыма
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
На месте жестокого убийства матери и брата в Ленинском районе Крыма

"Согласно результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период совершения преступления и далее у фигуранта выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела завершено.
Прокуратура Крыма утвердила постановление о применении мер медицинского характера в отношении фигуранта дела.

"С утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма", – отметили в надзорном ведомстве.

