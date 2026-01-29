https://crimea.ria.ru/20260129/krymchanina-otpravyat-na-prinuditelnoe-lechenie-za-ubiystvo-materi-i-brata-1152783220.html
Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и брата
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Жителя Ленинского района Крыма могут отправить на принудительное лечение за убийство матери и брата. Уголовное дело передано в суд, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Трагедия произошла 29 августа 2025 года. В ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом своей 47-летней матери и не менее двадцати – своему спящему 23-летнему брату. От полученных ран потерпевшие скончались на месте.Обвиняемый был оперативно задержан работниками органов внутренних дел.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Крыма утвердила постановление о применении мер медицинского характера в отношении фигуранта дела.
Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и брата
Жителя Крыма отправят на принудительное лечение за жестокое убийство матери и брата
14:31 29.01.2026 (обновлено: 14:33 29.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Жителя Ленинского района Крыма могут отправить на принудительное лечение за убийство матери и брата. Уголовное дело передано в суд, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
Трагедия произошла 29 августа 2025 года. В ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом своей 47-летней матери и не менее двадцати – своему спящему 23-летнему брату. От полученных ран потерпевшие скончались на месте.
Обвиняемый был оперативно задержан работниками органов внутренних дел.
"Согласно результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период совершения преступления и далее у фигуранта выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела завершено.
Прокуратура Крыма утвердила постановление о применении мер медицинского характера в отношении фигуранта дела.
"С утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма", – отметили в надзорном ведомстве.
