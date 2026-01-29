https://crimea.ria.ru/20260129/krymchanina-otpravyat-na-prinuditelnoe-lechenie-za-ubiystvo-materi-i-brata-1152783220.html

Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и брата

2026-01-29T14:31

2026-01-29T14:31

2026-01-29T14:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Жителя Ленинского района Крыма могут отправить на принудительное лечение за убийство матери и брата. Уголовное дело передано в суд, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Трагедия произошла 29 августа 2025 года. В ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом своей 47-летней матери и не менее двадцати – своему спящему 23-летнему брату. От полученных ран потерпевшие скончались на месте.Обвиняемый был оперативно задержан работниками органов внутренних дел.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Крыма утвердила постановление о применении мер медицинского характера в отношении фигуранта дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублейКрымчанин убил мать-пенсионеркуЖитель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого

