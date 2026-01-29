https://crimea.ria.ru/20260129/krym-okutan-tumanom--situatsiya-na-dorogakh-utrom-v-chetverg-1152767883.html
Крым окутан туманом – ситуация на дорогах утром в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму видимость на дорогах ограничена из-за густого тумана, которым окутан полуостров утром в четверг. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор", призывая водителей быть внимательными за рулем.По данным предприятия, густой туман спустился на Красноперекопск, Белогорск и Керчь, где +5 градусов, Ленино, где 6 градусов выше нуля, туманно в Кировском и Красногвардейском, где столбики термометра показывают +4 градуса, а также в Нижнегорском, где всего лишь +1 градус.Алушта и перевалы +2…6 градусов, туман и влажно. В Ялте также +6 градусов, в Судаке +3…5 градусов, а в Сакском районе +6 местами влажно, уточнили в пресс-службе.При этом сухо в Бахчисарае, здесь 7 градусов тепла и в Симферополе, где столбики термометров доползут до отметок +7…9, сообщили в компании, призвав водителей и здесь быть осторожными.Ранее синоптики сообщали, что в четверг в Крыму сохранится теплая погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром возможны туманы.
В Крыму на дорогах видимость ограничена из-за густого тумана
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму видимость на дорогах ограничена из-за густого тумана, которым окутан полуостров утром в четверг. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор", призывая водителей быть внимательными за рулем.
"Сегодня почти весь Крым окутан густым туманом, дороги местами влажные, но снега и морозов нет — тепло, +1…9 градусов. Да, выглядит "спокойно", но видимость ограничена, поэтому за рулем важно быть внимательным", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, густой туман спустился на Красноперекопск, Белогорск и Керчь, где +5 градусов, Ленино, где 6 градусов выше нуля, туманно в Кировском и Красногвардейском, где столбики термометра показывают +4 градуса, а также в Нижнегорском, где всего лишь +1 градус.
Алушта и перевалы +2…6 градусов, туман и влажно. В Ялте также +6 градусов, в Судаке +3…5 градусов, а в Сакском районе +6 местами влажно, уточнили в пресс-службе.
При этом сухо в Бахчисарае, здесь 7 градусов тепла и в Симферополе, где столбики термометров доползут до отметок +7…9, сообщили в компании, призвав водителей и здесь быть осторожными.
"Туман — не повод спешить. Лучше приехать чуть позже, чем попасть в неприятность. Включайте ближний свет или противотуманки, дальний — только зря не слепите других. Будьте осторожны на мостах, поворотах и спусках", - напомнили дорожники.
Ранее синоптики сообщали
, что в четверг в Крыму сохранится теплая погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром возможны туманы.
