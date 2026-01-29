Крым окутан туманом – ситуация на дорогах утром в четверг

https://crimea.ria.ru/20260129/krym-okutan-tumanom--situatsiya-na-dorogakh-utrom-v-chetverg-1152767883.html

2026-01-29T07:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму видимость на дорогах ограничена из-за густого тумана, которым окутан полуостров утром в четверг. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор", призывая водителей быть внимательными за рулем.По данным предприятия, густой туман спустился на Красноперекопск, Белогорск и Керчь, где +5 градусов, Ленино, где 6 градусов выше нуля, туманно в Кировском и Красногвардейском, где столбики термометра показывают +4 градуса, а также в Нижнегорском, где всего лишь +1 градус.Алушта и перевалы +2…6 градусов, туман и влажно. В Ялте также +6 градусов, в Судаке +3…5 градусов, а в Сакском районе +6 местами влажно, уточнили в пресс-службе.При этом сухо в Бахчисарае, здесь 7 градусов тепла и в Симферополе, где столбики термометров доползут до отметок +7…9, сообщили в компании, призвав водителей и здесь быть осторожными.Ранее синоптики сообщали, что в четверг в Крыму сохранится теплая погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром возможны туманы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом годуВ центре Симферополя на две недели ограничат движениеБуря со снегом и морозами надвигается на Крым

