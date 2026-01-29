https://crimea.ria.ru/20260129/koronalnaya-dyra-na-solntse-sprovotsirovala-polyarnye-siyaniya-na-zemle-1152768393.html

Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле

Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле

Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Интенсивные полярные сияния наблюдались накануне над Россией, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури. Земля еще около суток будет находиться в зоне влияния корональной дыры, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации сотрудников лаборатории, космическая погода на Земле остается умеренно возмущенной.Интенсивные полярные сияния были зафиксированы в период с 18 до 20 часов на северо-западе России, уточнили ученые.Также в лаборатории добавили, что в течение суток сохраняются риски повторных магнитных бурь.Накануне ученые сообщали, что к Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды.Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные сияния в Крыму - нонсенс или нормаУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуДесятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года

