Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле
Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T08:51
2026-01-29T08:51
2026-01-29T08:51
Земля еще около суток будет находиться в зоне влияния корональной дыры - ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Интенсивные полярные сияния наблюдались накануне над Россией, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури. Земля еще около суток будет находиться в зоне влияния корональной дыры, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По информации сотрудников лаборатории, космическая погода на Земле остается умеренно возмущенной.
"Скорость и температура солнечного ветра повышены из-за воздействия корональной дыры. Сама дыра при этом имеет "микроскопические" размеры (видна на изображении около правого края Солнца) и оказывает влияние на планету исключительно благодаря "удачному" расположению. В зоне влияния корональной дыры планета будет находиться еще около суток. В течение этого периода возможны кратковременные геомагнитные возмущения и бури", - говорится в сообщении.
Интенсивные полярные сияния были зафиксированы в период с 18 до 20 часов на северо-западе России, уточнили ученые.
Также в лаборатории добавили, что в течение суток сохраняются риски повторных магнитных бурь.
Накануне ученые сообщали, что к Земле пришел поток быстрого солнечного ветра
из корональной дыры на Солнце. Из-за влияния
корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды.
Также сильная магнитная буря вызвала
полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали
космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
