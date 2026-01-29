Рейтинг@Mail.ru
Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/koronalnaya-dyra-na-solntse-sprovotsirovala-polyarnye-siyaniya-na-zemle-1152768393.html
Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле
Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле
Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T08:51
2026-01-29T08:51
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
космос
земля
полярное сияние
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126379203_0:334:3047:2048_1920x0_80_0_0_0a0965b550a7401e064981ed6b7eb4a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Интенсивные полярные сияния наблюдались накануне над Россией, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури. Земля еще около суток будет находиться в зоне влияния корональной дыры, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации сотрудников лаборатории, космическая погода на Земле остается умеренно возмущенной.Интенсивные полярные сияния были зафиксированы в период с 18 до 20 часов на северо-западе России, уточнили ученые.Также в лаборатории добавили, что в течение суток сохраняются риски повторных магнитных бурь.Накануне ученые сообщали, что к Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды.Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные сияния в Крыму - нонсенс или нормаУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуДесятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126379203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65ecdb93ae6078271c57880e05ea3d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, космос, земля, полярное сияние, новости
Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле

Земля еще около суток будет находиться в зоне влияния корональной дыры - ученые

08:51 29.01.2026
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкПолярное сияние
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Интенсивные полярные сияния наблюдались накануне над Россией, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури. Земля еще около суток будет находиться в зоне влияния корональной дыры, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По информации сотрудников лаборатории, космическая погода на Земле остается умеренно возмущенной.
"Скорость и температура солнечного ветра повышены из-за воздействия корональной дыры. Сама дыра при этом имеет "микроскопические" размеры (видна на изображении около правого края Солнца) и оказывает влияние на планету исключительно благодаря "удачному" расположению. В зоне влияния корональной дыры планета будет находиться еще около суток. В течение этого периода возможны кратковременные геомагнитные возмущения и бури", - говорится в сообщении.
Интенсивные полярные сияния были зафиксированы в период с 18 до 20 часов на северо-западе России, уточнили ученые.
Также в лаборатории добавили, что в течение суток сохраняются риски повторных магнитных бурь.
Накануне ученые сообщали, что к Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды.
Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
 
Вспышки на СолнцеСолнцеИнститут солнечно-земной физикикосмосЗемляПолярное сияниеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет
09:37В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
09:27Два поезда задерживаются в пути из Крыма
09:17Орлиное под Севастополем обесточено
09:06В Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм
08:51Корональная дыра на Солнце спровоцировала полярные сияния на Земле
08:38Россияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещение
08:19С 1 февраля выплаты Героям России превысят 100 тысяч рублей
08:06"Меня водят за нос": как Чехов строил свой ялтинский дом
07:34Крым окутан туманом – ситуация на дорогах утром в четверг
07:16Два беспилотника сбили над Крымом
07:04Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:45Человек без селезенки - инфографика ко Дню рождения Чехова
06:04Мастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапией
00:01Последний день тепла: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 января
22:36Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России
22:25Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма
22:21Атака БПЛА на Крым и приглашение Зеленского в Москву: главное за день
21:52Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло
Лента новостейМолния