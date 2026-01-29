Рейтинг@Mail.ru
ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/fsb-nashla-v-garazhe-krymchanina-granaty-i-ognestrel-s-patronami-1152772931.html
ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами
ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами - РИА Новости Крым, 29.01.2026
ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами
Житель Судака хранил в своем гараже гранаты, взрывчатку и огнестрельное оружие с патронами. Арсенал выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T11:52
2026-01-29T11:55
крым
судак
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
оружие
мвд по республике крым
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152772801_0:158:1281:878_1920x0_80_0_0_33a461083c7df0b3cc0bbf5b5cbda31b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Житель Судака хранил в своем гараже гранаты, взрывчатку и огнестрельное оружие с патронами. Арсенал выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, в запасах 48-летнего крымчанина обнаружили ручную осколочную гранату Ф-1, кумулятивную гранату РКГ-ЗЕМ, тротиловую шашку, три взрывателя и другие взрывоопасные предметы, содержащие тротил, гексоген либо порох, а также пригодную для стрельбы винтовку Мосина.Как добавили в МВД по Крыму, подозреваемый признал вину. Он рассказал, что ранее увлекался охотничьим делом и собирал оружие и взрывчатку. Однако в 2014 году истек срок действия официального разрешения на владение охотничьим оружием, при этом бывший охотник не обратился в полицию для продления лицензии и не стал сдавать свой арсенал.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.Фигуранту может грозить до восьми лет заключения, он находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналомВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыСевастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронами
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152772801_0:38:1281:998_1920x0_80_0_0_dc93e19cc382e05555e8faf222aee89d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, судак, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, оружие, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма
ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами

Крымчанин хранил в гараже гранаты и огнестрельное оружие с патронами – ФСБ

11:52 29.01.2026 (обновлено: 11:55 29.01.2026)
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымчанин хранил в гараже гранаты и огнестрельное оружие с патронами
Крымчанин хранил в гараже гранаты и огнестрельное оружие с патронами
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Житель Судака хранил в своем гараже гранаты, взрывчатку и огнестрельное оружие с патронами. Арсенал выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, в запасах 48-летнего крымчанина обнаружили ручную осколочную гранату Ф-1, кумулятивную гранату РКГ-ЗЕМ, тротиловую шашку, три взрывателя и другие взрывоопасные предметы, содержащие тротил, гексоген либо порох, а также пригодную для стрельбы винтовку Мосина.
"Кроме того, сотрудниками ФСБ в ходе проведения обследования помещения изъято три единицы огнестрельного оружия украинского производства на базе автомата Калашникова, один карабин GSG-5, один ППШ (пистолет-пулемет системы Шпагина), 16 составных частей огнестрельного оружия (ударно-спусковые механизмы, стволы, ствольные рамы и прочее), патроны различного калибра свыше 200 единиц", - уточняется в сообщении.
Как добавили в МВД по Крыму, подозреваемый признал вину. Он рассказал, что ранее увлекался охотничьим делом и собирал оружие и взрывчатку. Однако в 2014 году истек срок действия официального разрешения на владение охотничьим оружием, при этом бывший охотник не обратился в полицию для продления лицензии и не стал сдавать свой арсенал.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Фигуранту может грозить до восьми лет заключения, он находится под подпиской о невыезде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
Севастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронами
 
КрымСудакУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюОружиеМВД по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
12:50Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК
12:42В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
12:34Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения
11:52ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами
11:33Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор
11:16В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн
11:08Весеннее тепло в Крыму в январе – побит ли рекорд
10:55Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
10:46В Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграции
10:32Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева
10:28Что изменилось для мигрантов в России
10:16Первый замглавы администрации Ялты добровольцем отправился в зону СВО
10:10В Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья
10:02В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт
09:55Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
09:45Повышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 лет
09:37В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
09:27Два поезда задерживаются в пути из Крыма
09:17Орлиное под Севастополем обесточено
Лента новостейМолния