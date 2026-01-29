https://crimea.ria.ru/20260129/fsb-nashla-v-garazhe-krymchanina-granaty-i-ognestrel-s-patronami-1152772931.html
ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами
Житель Судака хранил в своем гараже гранаты, взрывчатку и огнестрельное оружие с патронами. Арсенал выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Житель Судака хранил в своем гараже гранаты, взрывчатку и огнестрельное оружие с патронами. Арсенал выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, в запасах 48-летнего крымчанина обнаружили ручную осколочную гранату Ф-1, кумулятивную гранату РКГ-ЗЕМ, тротиловую шашку, три взрывателя и другие взрывоопасные предметы, содержащие тротил, гексоген либо порох, а также пригодную для стрельбы винтовку Мосина.Как добавили в МВД по Крыму, подозреваемый признал вину. Он рассказал, что ранее увлекался охотничьим делом и собирал оружие и взрывчатку. Однако в 2014 году истек срок действия официального разрешения на владение охотничьим оружием, при этом бывший охотник не обратился в полицию для продления лицензии и не стал сдавать свой арсенал.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.Фигуранту может грозить до восьми лет заключения, он находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналомВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыСевастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронами
11:52 29.01.2026 (обновлено: 11:55 29.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Житель Судака хранил в своем гараже гранаты, взрывчатку и огнестрельное оружие с патронами. Арсенал выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, в запасах 48-летнего крымчанина обнаружили ручную осколочную гранату Ф-1, кумулятивную гранату РКГ-ЗЕМ, тротиловую шашку, три взрывателя и другие взрывоопасные предметы, содержащие тротил, гексоген либо порох, а также пригодную для стрельбы винтовку Мосина.
"Кроме того, сотрудниками ФСБ в ходе проведения обследования помещения изъято три единицы огнестрельного оружия украинского производства на базе автомата Калашникова, один карабин GSG-5, один ППШ (пистолет-пулемет системы Шпагина), 16 составных частей огнестрельного оружия (ударно-спусковые механизмы, стволы, ствольные рамы и прочее), патроны различного калибра свыше 200 единиц", - уточняется в сообщении.
Как добавили в МВД по Крыму, подозреваемый признал вину. Он рассказал, что ранее увлекался охотничьим делом и собирал оружие и взрывчатку. Однако в 2014 году истек срок действия официального разрешения на владение охотничьим оружием, при этом бывший охотник не обратился в полицию для продления лицензии и не стал сдавать свой арсенал.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Фигуранту может грозить до восьми лет заключения, он находится под подпиской о невыезде.
