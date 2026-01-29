ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами

https://crimea.ria.ru/20260129/fsb-nashla-v-garazhe-krymchanina-granaty-i-ognestrel-s-patronami-1152772931.html

Житель Судака хранил в своем гараже гранаты, взрывчатку и огнестрельное оружие с патронами. Арсенал выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Житель Судака хранил в своем гараже гранаты, взрывчатку и огнестрельное оружие с патронами. Арсенал выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, в запасах 48-летнего крымчанина обнаружили ручную осколочную гранату Ф-1, кумулятивную гранату РКГ-ЗЕМ, тротиловую шашку, три взрывателя и другие взрывоопасные предметы, содержащие тротил, гексоген либо порох, а также пригодную для стрельбы винтовку Мосина.Как добавили в МВД по Крыму, подозреваемый признал вину. Он рассказал, что ранее увлекался охотничьим делом и собирал оружие и взрывчатку. Однако в 2014 году истек срок действия официального разрешения на владение охотничьим оружием, при этом бывший охотник не обратился в полицию для продления лицензии и не стал сдавать свой арсенал.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.Фигуранту может грозить до восьми лет заключения, он находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналомВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыСевастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронами

