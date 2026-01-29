Рейтинг@Mail.ru
Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор
Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор
Жителя Феодосии приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство незнакомца. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Жителя Феодосии приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство незнакомца. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, в конце мая 2025 года фигурант, будучи выпившим, вступил в конфликт с незнакомцем возле торгового центра в городе. Он нанес мужчине четыре удара ножом в область живота, тем самым причинив тяжкий вред здоровью. Злоумышленника задержали сотрудники органов внутренних дел, вину в совершении преступления он признал частично. Согласно приговору суда, крымчанин проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина зарезал тестя во время застольяВ Крыму мужчина убил прохожего из-за внезапно вспыхнувшей неприязниМолча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор

11:33 29.01.2026 (обновлено: 11:35 29.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Жителя Феодосии приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство незнакомца. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным ведомства, в конце мая 2025 года фигурант, будучи выпившим, вступил в конфликт с незнакомцем возле торгового центра в городе. Он нанес мужчине четыре удара ножом в область живота, тем самым причинив тяжкий вред здоровью.
"Довести свой умысел до конца он не смог в связи с активным сопротивлением потерпевшего и своевременно оказанной медицинской помощью", - уточнили в прокуратуре.
Злоумышленника задержали сотрудники органов внутренних дел, вину в совершении преступления он признал частично.
Согласно приговору суда, крымчанин проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 1,5 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
