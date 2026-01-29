https://crimea.ria.ru/20260129/feodosiets-nabrosilsya-s-nozhom-na-neznakomogo-muzhchinu---prigovor-1152772275.html

Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор

Феодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор

2026-01-29T11:33

2026-01-29T11:33

2026-01-29T11:35

прокуратура республики крым

закон и право

крым

новости крыма

феодосия

приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Жителя Феодосии приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство незнакомца. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, в конце мая 2025 года фигурант, будучи выпившим, вступил в конфликт с незнакомцем возле торгового центра в городе. Он нанес мужчине четыре удара ножом в область живота, тем самым причинив тяжкий вред здоровью. Злоумышленника задержали сотрудники органов внутренних дел, вину в совершении преступления он признал частично. Согласно приговору суда, крымчанин проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина зарезал тестя во время застольяВ Крыму мужчина убил прохожего из-за внезапно вспыхнувшей неприязниМолча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного

