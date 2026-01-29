Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
Энергетическая катастрофа в Киеве и других регионах Украины является прямым следствием и расплатой за госпереворот 2014 года и последовавший за ним террор,... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T13:30
2026-01-29T14:56
россия
украина
новости
верховная рада украины
владимир олейник
блэкаут
отключение электроэнергии
энергосистема украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Энергетическая катастрофа в Киеве и других регионах Украины является прямым следствием и расплатой за госпереворот 2014 года и последовавший за ним террор, организованный Киевом в отношении жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.По словам Олейника, почти с самого начала "Майдана" 2014 года никто не скрывал его антироссийской сути. Поэтому украинцы должны были прекрасно видеть и понимать, что госпереворот организовывал Запад вместе с украинскими олигархами для того, чтобы создать проект "антиРоссия"."Еще Крым и Донбасс были в составе Украины, а на майдане кричали: "Хто не скаче, той москаль!" ("Кто не скачет, тот москаль" – ред.), "Москаляку на гiляку!" ("Москаля на виселицу" – ред.). Вот теперь украинский народ, который в большинстве своем голосовал за Порошенко, а потом за Зеленского, участвовал в госперевороте, наказан", – считает экс-депутат Рады.По словам Олейника, ту же политику террора, которую проводил Порошенко, продолжает осуществлять Зеленский. По мнению политика, главе киевского режима все равно, что будет с простыми украинцами, поскольку он в любой момент может уехать за границу и жить на те огромные деньги, которые он "успел нажить коррупционным путем".Бывший парламентарий также выразил мнение, что на Украине рано или поздно начнется массовый народный бунт, поскольку весеннее потепление не сильно облегчит положение людей.Энергетический кризис на УкраинеНа всей Украине регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды. Власти страны неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск.16 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране начал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сфере энергетики. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ее очень сложной и неоднократно призывал горожан покинуть столицу.Минобороны России регулярно отчитывается о поражении различных военных, военно-промышленных предприятий, а также энергетических объектов, используемых для нужд ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: обесточены 13 областейУдары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктурыКолоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
РИА Новости Крым
Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса

Блэкаут в Киеве является прямым следствием террора против Крыма и Донбасса – Олейник

13:30 29.01.2026 (обновлено: 14:56 29.01.2026)
 
Палатка для обогрева в жилом районе Киева
Палатка для обогрева в жилом районе Киева - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Энергетическая катастрофа в Киеве и других регионах Украины является прямым следствием и расплатой за госпереворот 2014 года и последовавший за ним террор, организованный Киевом в отношении жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

"Если вспомнить 2014-й 2015 год, кто начал политику террора в отношении жителей Донбасса и Крыма? Заявляли в Киеве, что это "наша территория", но отрезали Крым и Донбасс от электроэнергии, от воды. Эту политику террора начал (экс-президент Украины - ред.) Порошенко и потом продолжил Зеленский", - сказа политик.

По словам Олейника, почти с самого начала "Майдана" 2014 года никто не скрывал его антироссийской сути. Поэтому украинцы должны были прекрасно видеть и понимать, что госпереворот организовывал Запад вместе с украинскими олигархами для того, чтобы создать проект "антиРоссия".
"Еще Крым и Донбасс были в составе Украины, а на майдане кричали: "Хто не скаче, той москаль!" ("Кто не скачет, тот москаль" – ред.), "Москаляку на гiляку!" ("Москаля на виселицу" – ред.). Вот теперь украинский народ, который в большинстве своем голосовал за Порошенко, а потом за Зеленского, участвовал в госперевороте, наказан", – считает экс-депутат Рады.
По словам Олейника, ту же политику террора, которую проводил Порошенко, продолжает осуществлять Зеленский. По мнению политика, главе киевского режима все равно, что будет с простыми украинцами, поскольку он в любой момент может уехать за границу и жить на те огромные деньги, которые он "успел нажить коррупционным путем".
Бывший парламентарий также выразил мнение, что на Украине рано или поздно начнется массовый народный бунт, поскольку весеннее потепление не сильно облегчит положение людей.
"Кто-то думает, что весной будет легче. Но дома, в которых замерзла канализация, трубопроводы, будут подлежать капитальному ремонту. Нужно будет все раскапывать, долбить и прокладывать сети заново. И систему энергообеспечения просто латать уже невозможно – нужны капремонты. Тот же Киев просто опустеет, люди не смогут там жить. Это катастрофа, к которой Зеленский с Западом ведут Украину", - убежден Олейник.
Блэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Блэкаут в Киеве
Энергетический кризис на Украине
На всей Украине регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды. Власти страны неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск.
16 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране начал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сфере энергетики. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.
24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.
Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ее очень сложной и неоднократно призывал горожан покинуть столицу.
Минобороны России регулярно отчитывается о поражении различных военных, военно-промышленных предприятий, а также энергетических объектов, используемых для нужд ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
