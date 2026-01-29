https://crimea.ria.ru/20260129/dva-poezda-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-kryma-1152768957.html
Два поезда задерживаются в пути из Крыма
Два поезда задерживаются в пути из Крыма - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Два поезда задерживаются в пути из Крыма
Два поезда следованием из Крыма задерживаются в пути по состоянию на девять утра в четверг. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T09:27
2026-01-29T09:27
2026-01-29T09:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Два поезда следованием из Крыма задерживаются в пути по состоянию на девять утра в четверг. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В пресс-службе напомнили, что поезда "Таврия" идут с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января.По состоянию на 09.00 по московскому времени поезд №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 2 часа 20 минут.Также на на 3 часа 20 минут задерживается поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января.Накануне вечером четыре поезда задерживались в пути из Крыма.
Два поезда задерживаются в пути из Крыма
Два поезда из Крыма задерживаются в пути по состоянию на утро четверга – перевозчик