Два поезда задерживаются в пути из Крыма - РИА Новости Крым, 29.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260129/dva-poezda-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-kryma-1152768957.html
Два поезда задерживаются в пути из Крыма
Два поезда задерживаются в пути из Крыма - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Два поезда задерживаются в пути из Крыма
Два поезда следованием из Крыма задерживаются в пути по состоянию на девять утра в четверг. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T09:27
2026-01-29T09:27
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
железная дорога
транспорт
логистика
крым
поезд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126095108_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4a6fb89e66ca9e82cc1f521c05b248d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Два поезда следованием из Крыма задерживаются в пути по состоянию на девять утра в четверг. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В пресс-службе напомнили, что поезда "Таврия" идут с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января.По состоянию на 09.00 по московскому времени поезд №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 2 часа 20 минут.Также на на 3 часа 20 минут задерживается поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января.Накануне вечером четыре поезда задерживались в пути из Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделалиИсторический максимум: Крымская железная дорога побила рекордВремя в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов
поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железная дорога, транспорт, логистика, крым, поезд
Два поезда задерживаются в пути из Крыма

Два поезда из Крыма задерживаются в пути по состоянию на утро четверга – перевозчик

09:27 29.01.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новые вагоны поезда "Таврия" в обновленной ливрее
Новые вагоны поезда Таврия в обновленной ливрее
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Два поезда следованием из Крыма задерживаются в пути по состоянию на девять утра в четверг. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В пресс-службе напомнили, что поезда "Таврия" идут с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января.
По состоянию на 09.00 по московскому времени поезд №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 2 часа 20 минут.
Также на на 3 часа 20 минут задерживается поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января.
"Остальные поезда, которые ранее задерживались, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.
Накануне вечером четыре поезда задерживались в пути из Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали
Исторический максимум: Крымская железная дорога побила рекорд
Время в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов
 
