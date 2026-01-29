https://crimea.ria.ru/20260129/dva-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1152767611.html

Два беспилотника сбили над Крымом

Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Два беспилотника сбили над Крымом

В течение минувшей ночи силы ПВО отбили воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.01.2026

СИМФЕРООПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи силы ПВО отбили воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области, два – над Брянской и один – над Воронежской областями, уточнили в оборонном ведомстве.Ночью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Утром в среду атака на город продолжилась. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

