Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Два беспилотника сбили над Крымом
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Два беспилотника сбили над Крымом
В течение минувшей ночи силы ПВО отбили воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРООПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи силы ПВО отбили воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области, два – над Брянской и один – над Воронежской областями, уточнили в оборонном ведомстве.Ночью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Утром в среду атака на город продолжилась. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.
Новости
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, безопасность, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма
Два беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили два беспилотника - Минобороны

07:16 29.01.2026 (обновлено: 07:20 29.01.2026)
 
Работа ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
СИМФЕРООПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи силы ПВО отбили воздушную атаку ВСУ на Крым и еще три региона России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, два из которых – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области, два – над Брянской и один – над Воронежской областями, уточнили в оборонном ведомстве.
Ночью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.
В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Утром в среду атака на город продолжилась. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.
