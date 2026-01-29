Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260129/chto-izmenilos-dlya-migrantov-v-rossii-1152770930.html
2026-01-29
2026-01-29T10:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. За прошедший год в России на 25% уменьшилось количество детей мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Тенденцию он объяснил совершенствованием миграционной политики и законодательства."На 25% меньше. Такие данные по количеству детей мигрантов приводит МВД, сравнивая показатели начала 2026 года и аналогичного периода 2025 года. Это результат системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он пояснил, что вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов. Новшество позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учета, а также устанавливать места их фактического пребывания.Как сообщалось ранее, Госдума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив - сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в КрымуКак в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью РоссииРост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года
вячеслав володин, мигранты, миграционная политика, россия, новости
Что изменилось для мигрантов в России

МВД и органы образования будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов

29.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. За прошедший год в России на 25% уменьшилось количество детей мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Тенденцию он объяснил совершенствованием миграционной политики и законодательства.
"На 25% меньше. Такие данные по количеству детей мигрантов приводит МВД, сравнивая показатели начала 2026 года и аналогичного периода 2025 года. Это результат системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов. Новшество позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учета, а также устанавливать места их фактического пребывания.
"Помимо контроля за детьми мигрантов это дает возможность принимать решения о нежелательности проживания в нашей стране их родителей, допускающих грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания в России ребенка и возможности получения им образования", - уточнил политик.
Как сообщалось ранее, Госдума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив - сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов.
