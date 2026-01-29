https://crimea.ria.ru/20260129/chto-izmenilos-dlya-migrantov-v-rossii-1152770930.html

Что изменилось для мигрантов в России

Что изменилось для мигрантов в России - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Что изменилось для мигрантов в России

За прошедший год в России на 25% уменьшилось количество детей мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Тенденцию он объяснил... РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T10:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. За прошедший год в России на 25% уменьшилось количество детей мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Тенденцию он объяснил совершенствованием миграционной политики и законодательства."На 25% меньше. Такие данные по количеству детей мигрантов приводит МВД, сравнивая показатели начала 2026 года и аналогичного периода 2025 года. Это результат системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он пояснил, что вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов. Новшество позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учета, а также устанавливать места их фактического пребывания.Как сообщалось ранее, Госдума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив - сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в КрымуКак в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью РоссииРост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года

Новости

