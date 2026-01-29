https://crimea.ria.ru/20260129/chistki-v-okruzhenii-si-tszinpina-chto-oni-znachat-i-prichem-tut-rossiya-1152800832.html

Чистки в окружении Си Цзиньпина: что они значат и причем тут Россия

Чистки в окружении Си Цзиньпина: что они значат и причем тут Россия

СИТМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Чистками в высшем военном руководстве Китая председатель КНР Си Цзиньпин пресек попытку США через подкупленных должностных лиц устроить госпереворот и сорвать возможную спецоперацию по возвращению Тайваня, которому Вашингтон к 2027 году готовил судьбу Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.На днях стало известно, что в высшем военном руководстве производятся масштабные чистки, в результате которых в Центральном военном совете (ЦВС) – высшем военном органе в КНР – на ключевых должностях из семи человек остались два, включая председателя КНР Си Цзиньпина.По словам Манойло, люди, арестованные по прямому указанию председателя КНР, имели связи с американцами, что было доказано, следовательно, лидер Китая поступил с предателями так, как они того заслуживали.По словам Манойло, арестованные в КНР должностные лица "играли в унисон с американской разведкой", проводя политику США в своей стране с главной целью – ослабить ее, а потом и разрушить изнутри.Причем все, что они делали, очень хорошо вязалось с тем, что американцы делали и продолжают делать на Тайване, добавил политолог."А делают они все то же самое, что в свое время с Украиной – превращают остров Тайвань в анти-Китай. То есть делают его плацдармом для будущей агрессии против материкового Китая по шаблону, по которому превратили Украину в неонацистское государство. И этот процесс, включающий в том числе создание агрессивных молодежных движений, у американцев здесь должен закончиться где-то в середине 2027 года", – выразил мнение эксперт.Таким образом, если Китай начнет предпринимать активные действия в отношении Тайваня раньше, то застанет американцев врасплох, а если позже, то США будет это уже все равно, поскольку первый и основной этап трансформации общества на острове они уже завершат, объяснил политолог."И вот вся эта группа, которая ныне села за решетку, всячески вставляла палки в колеса процессу подготовки возможной в будущем военной операции в отношении Тайваня. Они были не просто ярыми противниками, а делали все, чтобы убедить руководство КНР в том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не в состоянии до середины 2027 года провести такую операцию, а только после. А то, какие еще операции можно проводить, показал прецедент Венесуэлы, и Китай внимательно изучил этот опыт", – сказал Манойло.По его словам, подкуп власти в самой верхушке управления государством является частью новой работающей сегодня схемы псевдоцветных "революций", а точнее, гибридных государственных переворотов.Но все эти сравнительно небольшие государства являются плацдармами для оттачивания сценария для крупных мировых державах – таких, как Китай и Россия, в которых США видят себе конкурентов, считает Манойло."Российская Федерация в этом отношении находится в фокусе прицела. Это говорит о том, что опыт их (США – ред.) деятельности надо изучать и заранее вырабатывать антидоты, методы и технологии противодействия, в том числе и тактику, как мы будем действовать, если вдруг очередной безумный американский президент решит, что ему все можно", – подытожил эксперт.Ранее директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в интервью РИА Новости высказал мнение, что инициированные лидером Китая Си Цзиньпином масштабные кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил имеют цель повысить управляемость армией на случай глобального кризиса и конфронтаций, прежде всего со США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для РоссииВстреча Трампа и Си Цзиньпина: о чем договорились в Южной Корее – мнениеГод массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию

